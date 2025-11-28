เอ็งค์ ออร์กิล ตัวตึงมองโกเลีย Physical: Asia ชิงแชมป์โลกศึก ONE วันที่ 6 ธ.ค.นี้ ที่ลุมพินี

จากหน้าจอ Netflix สู่เวทีลุมพินี มาสัมผัสความแกร่งของ “เอ็งค์ ออร์กิล” ตัวตึงทีมมองโกเลีย จากรายการ Physical: Asia ให้เห็นกับตา ในไฟต์ชิงแชมป์โลก MMA กับ “ฟาบริซิโอ”
หลายคนอาจจะคุ้นหน้ากับ เอ็งค์ ออร์กิล มาจากเรียลลิตี้โชว์ชื่อดังของ Netflix อย่าง Physical: Asia ที่เป็นคนสำคัญในการพาทีมมองโกเลียไปไกลจนคว้าอันดับ 2
แต่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคมนี้ เอ็งค์ ออร์กิล จะมาเยือนประเทศไทย ขึ้นชกไฟต์สำคัญกับ ฟาบริซิโอ อานดราเด ในแมตช์ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE Fight Night 38 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
สำหรับ ออร์กิล วัย 36 ปี เจ้าของแชมป์ Road to ONE มองโกเลีย เดบิวต์ใน ONE Championship ครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 13 และสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจ คว้าชัยได้ 6 จาก 7 ไฟต์
ซึ่งในศึก ONE Fight Night 29 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นักชกจากมองโกเลียรายนี้สามารถเอาชนะ เจเรมี ปาคาทิว ซึ่งเป็นตัวท็อปเบอร์ 5 ของแรงกิงด้วยคะแนนเอกฉันท์ ส่งผลให้ ออร์กิล ได้สิทธิ์ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต กับ ฟาบริซิโอ อานดราเด
ในศึก ONE Fight Night 38 วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคมนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 ส่วนท่านใดที่ต้องการรับชมความมันส์แบบติดสังเวียน สามารถจองบัตรเข้าชมได้ผ่านทาง THAI TICKET MAJOR