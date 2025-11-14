สู้ถวายหัว! “ซุปเปอร์บอน” ประกาศป้องแชมป์คิกบ็อกซิ่งสุดแรงในศึก ONE 173

“ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เผยการรักษาบัลลังก์ครั้งนี้มีความหมายกับตนมาก พร้อมสู้เต็มที่ในการพบกับ “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล เพื่อบุกรวบเข็มขัดมาครองเพียงผู้เดียว ในศึกใหญ่ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16 พ.ย.นี้ ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เริ่มคู่แรกเวลา 11.00 น.
ล่าสุด “ซุปเปอร์บอน” ขึ้นชกในกติกามวยไทย พลาดท่าพ่ายทีเคโอยก 2 “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ในศึก ONE 170 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 68 รอบนี้เจ้าตัวเตรียมกลับมาโชว์สกิลคิกบ็อกซิ่งทางถนัด หวังทำผลงานสุดฝีมือเพื่อปราบคู่ชกฟอร์มแรงอย่าง “มาซาอากิ” และรักษาบัลลังก์สุดหวงให้ได้
“ชัยชนะครั้งนี้สำคัญมาก เพราะหากเกิดพลาดเสียแชมป์ไป โอกาสทวงคืนกลับมาได้น่าจะยากกว่าเดิม เพราะอายุเริ่มมากขึ้นแล้ว ดังนั้นผมจะต้องทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด แล้วจะไม่ยอมปล่อยเข็มขัดไปง่าย ๆ อย่างแน่นอน”
“ผมคือคนละคนกับ ตะวันฉาย ที่เขาเพิ่งชนะมา การน็อกผมในกติกานี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ในทางกลับกันถ้าเขาชกหมัดเพลิน ๆ อาจจะหลับกลางอากาศก็ได้ อยากรู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร เดี๋ยวเอาไว้ไปติดตามดูวันชกกันครับ”
อย่างไรก็ตาม “ซุปเปอร์บอน” ยอมรับว่า “มาซาอากิ” เป็นคู่ชกที่ประมาทไม่ได้ เพราะพัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างรวดเร็ว งานนี้ตนจึงต้องเค้นฟอร์มเก่งออกมาให้ได้เห็นเพื่อบุกไปเก็บชัยชนะที่ญี่ปุ่นให้ได้ตามที่หวัง
“มาซาอากิ เป็นถึงแชมป์ K-1 ฝีมือไม่ธรรมดาอยู่แล้ว ในญี่ปุ่นเขาคงหาคู่ชกยากเลยข้ามมาชกที่ ONE เขาคืออันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งการที่เขาชนะน็อก ตะวันฉาย ได้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เพราะขนาดผมเองยังเคยแพ้ให้กับ ตะวันฉาย มาทั้ง 2 ครั้ง”
“เขามีสไตล์การต่อสู้แบบญี่ปุ่นคือชกหมัดและเตะขาได้น่ากลัว และถ้าพลาดโดนเตะจิกเข้าที่หน้าท้องก็สามารถทำให้จุกได้ นี่คือทักษะที่น่ากลัวของพวกเขา ผมจึงต้องหาวิธีแก้เอาไปไว้รับมือให้ได้”
“แต่ในแง่ของทักษะผมเหนือกว่า มาซาอากิ แทบทุกด้าน โดยเฉพาะผลงานด้านคิกบ็อกซิ่ง ไฟต์นี้ผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าจะเอาชนะได้ ถ้ามีความพร้อม เราสามารถชกกับใคร หรือชกที่ไหนก็ได้ ทำให้ไม่ได้กังวลอะไรมากครับ”