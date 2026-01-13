ทรู ผนึก ม.แม่โจ้ จัดเต็มทุกการสื่อสาร เสริมแกร่ง อินทนิลเกมส์ 2026

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือ ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 หรือ ‘อินทนิลเกมส์ 2026’ อย่างยิ่งใหญ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ รวมสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 109 แห่ง พร้อมทัพนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องรวมกว่า 20,000 คน ร่วมชิงชัยใน 40 ชนิดกีฬา ภายใต้แนวคิดหลัก ‘Dream & Green’ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ควบคู่กับการปลูกฝังจิตวิญญาณนักกีฬา ‘Spirit Smart Sport’ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ โดยทรูสนับสนุนและเสริมแกร่งการจัดการแข่งขันด้วยโครงข่ายทรู 5G ระบบสื่อสารที่ทันสมัย ยกระดับประสบการณ์การรับชมผ่านการถ่ายทอดสดครอบคลุมทุกสนามแข่งขัน ทั้งยังผลักดันกีฬาอีสปอร์ตภายใต้แนวคิด “Rank YOU Up” เพื่อวางรากฐานกีฬามหาวิทยาลัยและอีสปอร์ตไทยอย่างยั่งยืน
รศ. ดร.วีระพล ทองมา. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 หรือ อินทนิลเกมส์ 2026 เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วม มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 109 สถาบัน นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องรวมกว่า 20,000 คน พร้อมการแข่งขันมากกว่า 40 ชนิดกีฬา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ความสำคัญในการจัดการแข่งขันภายใต้ แนวคิดการจัดงาน Spirit | Smart | Sport | Sustainability เล่นด้วยสปิริต คิดอย่างสร้างสรรค์ ปลุกฝันคนรุ่นใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน “อินทนิลเกมส์ 2026” ตั้งเป้าหมายให้เป็นการจัดแข่งขันกีฬาระดับชาติครั้งนี้แบบ Low Carbon Model กีฬาคน Gen Z ที่ใส่ใจความยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมในวันนี้เราก็มุ่งลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด มีระบบบริหารจัดการขยะ เสื้อคณะกรรมการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล มีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานปลูกต้นกล้าอินทนิล ซึ่งจะช่วยดูดซับคาร์บอน ลดโลกร้อน และมีแนวทางการรองรับการจัดการพลังงานโดยเฉพาะอาคารทศมินทรบพิตร สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาได้หลายชนิด มีรถไฟฟ้าบริการรับส่งนักกีฬาแต่ละสนามภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนั้น ยังจัดทำสูจิบัตรการแข่งขันแบบ E-book ที่ให้ทุกคนสามารถรับทราบรายละเอียดการแข่งขันได้อย่างทั่วถึง
อีกไฮไลต์สำคัญของ อินทนิลเกมส์ 2026 ในครั้งนี้ ได้สร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้รูปแบบของเหรียญกีฬาสำหรับการแข่งขันเป็นแบบ สตริงไทด์ นอกจากความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศในครั้งนี้แล้ว ยังสามารถนำไปใช้สวมเป็นเครื่องแต่งกายแทนเนคไทเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความเป็นคาวบอยแม่โจ้ ที่มีความแข็งแกร่ง อดทน สู้งาน ถือเป็นที่ระลึกจาก อินทนิลเกมส์ 2026 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ The Home of Cowboys
ความสำเร็จของการแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่สนับสนุนด้านโครงข่าย การสื่อสาร และการถ่ายทอด รองรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณทรูที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอินทนิลเกมส์ 2026 ให้สำเร็จด้วยดี”
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 หรือ อินทนิลเกมส์ 2026 เป็นเวทีกีฬามหาวิทยาลัยที่ทรูภาคภูมิใจได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ทั้งด้านโครงข่าย ทรู 5G และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมผลักดันกีฬาระดับอุดมศึกษาให้เข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ
ทรูเชื่อว่ากีฬาเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และพลังบวกให้กับสังคม โดยเฉพาะพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ Gen Z จากหลากหลายมหาวิทยาลัย ที่ได้แสดงศักยภาพและเติบโตไปพร้อมกัน สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ทรูสนับสนุนโครงข่าย 5G ครอบคลุมทุกสนาม พร้อมการถ่ายทอดและเผยแพร่การแข่งขัน เพื่อเชื่อมต่อประสบการณ์จากสนามสู่ผู้ชมทั่วประเทศ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือกีฬา อีสปอร์ต ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่เยาวชน ทรูจึงเข้ามาสนับสนุนภายใต้แนวคิด ‘Rank YOU Up’ เพื่อยกระดับนักกีฬาอีสปอร์ตอย่างรอบด้าน ทั้งการ Rank Up Performance ด้วยเครือข่าย5G ที่เร็ว แรง เสถียร และปลอดภัย Rank Up Experience ถ่ายทอดสดผ่านแอปฯ TrueVisions NOW เพื่อเชื่อมต่อความมันส์จากสนามแข่งสู่ผู้ชมทั่วประเทศ และ Rank Up Offers & E Sportsmanship ผ่านการมอบ ‘ซิม YOU’ ซิมสำหรับวัยรุ่น อายุ 7-24 ปี จำนวนกว่า 800 ซิม ให้แก่นักกีฬา เพื่อใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการแข่งขัน ทรูหวังว่าการสนับสนุนครั้งนี้ จะเป็นอีกแรงสำคัญในการขับเคลื่อนกีฬามหาวิทยาลัยและอีสปอร์ตไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน”