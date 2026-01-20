เปิดตัว 6 น้องใหม่ตะกร้อไทย ลุยศึกปรีเอเชียนเกมส์ 30 ม.ค.- 2 ก.พ.นี้

ทีมตะกร้อไทยเตรียมทีมลุยแมตช์อุ่นเครื่องปรีเอเชียนเกมส์ ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2569 "สารวัตรโจ้" ผจก.ทีม ดันเด็กใหม่ทีมชาย 6 คน ร่วมทัพ พร้อมกำชับนักกีฬาอย่าทำตัวเป็นดารา ทุกคนต้องมีสมาธิกับเกม ตั้งเป้ากู้หน้าทีมชายในศึกเอเชียนเกมส์ 2026
ความเคลื่อนไหวของทีมตะกร้อไทยที่ตอนนี้กำลังเตรียมทีมเพื่อลงแข่งขันศึกปรีเอเชียนเกมส์ ระหว่าง 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2569 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแมตช์อุ่นเครื่องก่อนเอเชียนเกมส์ 2026 โดยทีมชายมีการยกเครื่องใหม่ให้โอกาส กฤษฎา สังข์วัง, สุทธิเกียรติ พันแสนแก้ว, เลอศักดิ์ กุรัมย์, บุญคุ้ม ทิพวงศ์, ศิริศักดิ์ อนุลุน และ ศิวกร ถากันหา ติดทีมชาติไทยชุดนี้
"สารวัตรโจ้" พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ตะกร้อทีมชายจะต้องกู้หน้ากู้ศักดิ์ศรีของประเทศไทย หลังจากที่พลาดท่าในศึกซีเกมส์ที่จบไปเมื่อเดือน ธ.ค.2568 โดยแมตช์ปรีเอเชียนเกมส์นั้นทีมชายมีการผ่าตัดทีมใหม่ ให้โอกาสเด็กใหม่ๆเข้ามาสู่ทีมซึ่งเราก็ดูจากกีฬามหาวิทยาลัยที่เพิ่งจบไป ทั้งนี้อยากให้นักกีฬาชายทุกคนที่ได้รับโอกาสติดทีมชาติไทย รับรู้และตระหนักว่าเราคือนักกีฬา ไม่ใช่ดารา หรือ อินฟลูเอนเซอร์ ทุกคนจะต้องมีสมาธิกับเกม และจะไม่มีแล้วว่ามาเล่นไปยิ้มไป หัวเราะไป ตอนนี้เราไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แล้ว เราอยู่ในจุดที่เป็นผู้ตาม ฉะนั้น เอเชียนเกมส์ จะต้องกู้ศักดิ์ศรีมาให้ได้
ทีมหญิงก็เช่นเดียวกันแม้ว่าตอนนี้เราจะเป็นเบอร์ 1 แต่ก็ไม่ควรประมาทคู่แข่ง อะไรที่ดีอยู่แล้วก็คงไว้และพัฒนาให้ดีขึ้นไป อยากให้นักกีฬาทุกคนมองว่าเราคือนักกีฬา ก็ทำตัวให้เป็นนักกีฬา เป้าหมายของนักกีฬาคือคว้าชัยชนะ และมีสมาธิกับการแข่งขันเท่านั้น
สำหรับการแข่งขันปรีเอเชียนเกมส์ หรือ เทสอีเวนต์เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ปลายเดือนมกราคมนี้ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ อดีตนักตะกร้อทีมชาติไทย ซึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการทีมหญิงและประสบความสำเร็จ รับหน้าที่ผู้จัดการทีมชายชั่วคราว