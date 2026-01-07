บอคเซียไทยตั้งเป้าคว้าไม่ต่ำ 8 ทอง ศึกอาเซียนพาราเกมส์ 2569 ที่โคราช

ทัพนักกีฬาบอคเซียทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่ Boccia Training Center ภายในราชมังคลากีฬาสถาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำศึกมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา
การฝึกซ้อมครั้งนี้ สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย เน้นเสริมศักยภาพนักกีฬาในทุกมิติ ทั้งทักษะด้านเทคนิค การวางแผนและแก้เกมในสถานการณ์ต่าง ๆ ควบคู่กับการเสริมสร้างพละกำลังและความฟิตของร่างกาย โดยภาพรวมทีมบอคเซียไทยมีสภาพความพร้อมสมบูรณ์ พร้อมลงสนามแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ
ทีมบอคเซียไทยยังคงเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียน และตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ไว้ไม่ต่ำกว่า 8 เหรียญ หลังจากผลงานครั้งที่ผ่านมา ที่กรุงพนมเปญ สามารถคว้าได้ 8 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาทุกคน และตั้งเป้าผลงานไว้ไม่น้อยกว่าเดิม
นายอนุสรณ์ พิมงา เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ทีมบอคเซียไทยถือเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียน โดยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ไว้ไม่ต่ำกว่า 8 เหรียญ หลังจากผลงานครั้งที่ผ่านมา ที่กรุงพนมเปญ สามารถคว้าได้ 8 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาทุกคน โดยตั้งเป้าผลงานไว้ไม่น้อยกว่าเดิม” นายอนุสรณ์ กล่าว
รายชื่อนักกีฬาบอคเซียทีมชาติไทย ประกอบด้วย นายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์ (BC1), นายเดชา สินทร (BC1), นางสาวสุบิน ทิพย์มะณี (BC1), นางสาวปิยะรัตน์ จรรยาดี (BC1), นายวรวุฒิ แสงอำภา (BC2), นายภาคภูมิ ลินชุม (BC2), นางสาวศตนันท์ พรหมศิริ (BC2), นางสาวสุนิตา บรรดิ (BC2), นายอรรคเดช ชูชื่นกลิ่น (BC3), นายเจริญศักดิ์ แจ่มแจ้ง (BC3), นางสาวลดามณี กล้าหาญ (BC3), นางสาวจุฑามาศ รัตนา (BC3), นายพรโชค ลาภเย็น (BC4), นายศุภโชค ขวัญโพก (BC4), นางสาวนวลจันทร์ พลศิลา (BC4) และนางสาววิลัย แซ่ว่าง (BC4)
สำหรับการแข่งขันกีฬาบอคเซีย ในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นที่สนามชาติชาย ฮอลล์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20-26 มกราคม 2569 โดยในปีนี้ทีมบอคเซียไทยมีโปรแกรมการแข่งขันสำคัญอีก 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันบอคเซียเวิลด์คัพ ที่ประเทศคาซัคสถาน และประเทศโปรตุเกส ก่อนจะเดินหน้าลุยศึกเอเชียนพาราเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนตุลาคม