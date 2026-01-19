ราเชน นำพรรคทางเลือกใหม่ลงพื้นที่ไทรน้อย ชูการเมืองจิตอาสา รับฟังเสียงประชาชน

พรรคทางเลือกใหม่ นำโดย ราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรค ลงพื้นที่พบประชาชนที่ตลาดวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 โดยนำคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้สมัครของพรรค ขึ้นเวทีปราศรัย ชี้แจงจุดยืนทางการเมือง นโยบายพรรค และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ท่ามกลางบรรยากาศที่มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก
ในการปราศรัย นายราเชน กล่าวถึงความผูกพันกับจังหวัดนนทบุรี โดยระบุว่า ตนเองในฐานะเป็นชาวนนทบุรี ถือเป็น “ลูกศิษย์หลวงพ่อทองคำ” พร้อมเล่าถึงชีวิตส่วนตัวว่า ตนเป็นคนกำพร้า ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ 13 ปี เดินทางไปทั่วประเทศ และให้คำมั่นกับตนเองว่า หากยังไม่ประสบความสำเร็จ ไม่เป็นที่ยอมรับ จะไม่หันหลังกลับบ้านเกิด จนกระทั่งวันนี้ได้กลับมายืนบนเวทีที่ตลาดวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อสานต่อความฝันในการทำงานทางการเมืองเพื่อประชาชน
นายราเชน กล่าวถึงเหตุผลที่พรรคทางเลือกใหม่ต้องลงพื้นที่และขับเคลื่อนการเมืองในช่วงเวลานี้ว่า เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันไม่อยู่ในภาวะปกติ ทั้งปัญหาความมั่นคง ปัญหาการบริหารประเทศ และความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดน การลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งประเทศไทยถูกใช้เป็นทางผ่าน พร้อมวิพากษ์ผู้นำประเทศว่าขาดความรู้สึกและความตระหนักต่อปัญหาความมั่นคงของชาติ
นอกจากนี้ นายราเชน ยังกล่าวถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยว่า เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนาน โดยชี้ว่ามีทั้งข้าราชการบางส่วนและกลไกรัฐที่รู้เห็นเป็นใจ ส่งผลให้ประเทศขาดความโปร่งใส และประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อระบบการเมือง
นายราเชน ระบุว่า พรรคทางเลือกใหม่จึงก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “การเมืองของจิตอาสา” โดยมุ่งให้ประชาชนที่มีความตั้งใจจริงเข้ามามีส่วนร่วมในการเมือง เพื่อเติมเต็มสังคมในทุกมิติ โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ส่วนตัว พร้อมย้ำว่า พรรคขอเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ผ่านการทำงานทางการเมืองที่ซื่อสัตย์และยืนอยู่ข้างประชาชน
ในช่วงท้าย นายราเชน ได้เชิญชวนประชาชนให้ร่วมตัดสินใจในการเลือกตั้ง โดยระบุว่า ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ หากประชาชนเข้าคูหาและกาเลือกพรรคทางเลือกใหม่ หมายเลข 10 นั่นคือ การร่วมกันกู้ศักดิ์ศรีของคนไทย พร้อมยืนยันว่าพรรคไม่มีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่หรือกลุ่มทุนใดอยู่เบื้องหลัง และกล่าวว่า “สามารถเอาตนเองเป็นเดิมพันได้” ว่าผู้สมัครของพรรคทุกคนเป็นคนดี มีความตั้งใจจริง และพร้อมทำงานเพื่อประชาชน
สำหรับคณะผู้แทนและผู้สมัครของพรรคทางเลือกใหม่ที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
•ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี จากหลายเขตเลือกตั้งของพรรคทางเลือกใหม่ อาทิ เขต 2 นายอุดม สวรรค์ เขต 3 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา สุขจิรารักษ์ เขต 4 นายนิคม ธนกรณ์ เขต 5 นางสุวารี อินทร์ธำรง เขต 6 นายชานนท์ พงษ์เจริญ เขต 7 นายสุกฤษณะ สุริยชัย และเขต 8 นางสุราพร อินสุข