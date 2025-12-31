ยกเหล็กไทยกางโปรแกรมปี 2026 ล็อคเป้าสร้างผลงานชิงแชมป์โลกและเอเชียนเกมส์

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมส่งจอมพลังทีมชาติไทย รุ่นยุวชน เยาวชน และประชาชน ไปแข่งขันรายการระดับนานาชาติ ทั้งในระดับอาเซียน เอเชีย และโลก ตลอดปี 2569 โดย ไฮไลต์สำคัญ อยู่ที่ศึกชิงชนะเลิศแห่งโลก วันที่ 27 ตุลาคม-8 พฤศจิกายน 2569 ที่เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน และ มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 วันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากในปี 2568 จอมพลังทีมชาติไทย ในระดับต่าง ๆ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ อยู่ตลอด ในปี 2569 สมาคมฯ ยังไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมฯ และผู้สนับสนุนรายต่างๆ นำโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังคงมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะสร้างผลงานดีๆ ออกมาร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวไทย โดยจะมีการพัฒนารอบด้าน ทั้งการแข่งขันภายในประเทศ อบรมผู้ฝึกสอน อบรมผู้ตัดสิน การจัดสัมมนาการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ซึ่งจะจัดกระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงการส่งจอมพลังทีมชาติไทย รุ่นยุวชน เยาวชน และประชาชน ไปแข่งขันรายการระดับนานาชาติ ทั้งในระดับอาเซียน เอเชีย และโลก ตลอดทั้งปีด้วย
เริ่มจากภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญของนักยกลูกเหล็กไทย จะมีการแข่งขัน EGAT ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 24-29 มีนาคม 2569 และต่อด้วยการแข่งขัน EGAT ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2569 โดย 2 รายการนี้แข่งขันที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากนั้นเป็นการแข่งขัน EGAT ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน อายุ 13-15 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 15-19 ตุลาคม 2569 และต่อด้วยการแข่งขัน EGAT ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 20-25 ตุลาคม 2569 โดย 2 รายการนี้แข่งขันที่จังหวัดเชียงราย
ส่วนรายการระดับนานาชาติ เริ่มด้วยรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2569 วันที่ 1-10 เมษายน 2569 ที่เมืองอาห์มาดาบัด ประเทศอินเดีย ต่อด้วยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอียิปต์, ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 วันที่ 22-28 มิถุนายน 2569 ที่กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย, ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2569 เดือนมิถุนายน 2569 ที่รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
รายการยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2569 วันที่ 10-18 กรกฎาคม 2569 ที่กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน, ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งโลก ครั้งที่ 34 วันที่ 8-12 กันยาย 2569 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์, มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 วันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น, ชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 วันที่ 27 ตุลาคม-8 พฤศจิกายน 2569 ที่เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน และเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 วันที่ 28 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 2569 ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย