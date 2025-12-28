ยกเหล็กชุดคว้า 3 ทองศึกกาตาร์คัพกลับถึงไทย

พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ ผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักกาตาร์คัพ 2025 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2568 นำคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ หลังทำผลงาน 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง โดยมีผู้บริหารสมาคมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2568 พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ ผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักกาตาร์คัพ 2025 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2568 นำคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ หลังทำผลงาน 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง โดยทีมประกอบด้วย เขมิกา กำเนิดศรี ที่คว้า 3 เหรียญทองรุ่น 48 กิโลกรัมหญิง, ณัฐชา แก้วน้อย ที่ได้ 3 เหรียญเงิน รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง , ธีระวัตร รัตน์เพชร ซึ่งได้ 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รุ่น 71 กิโลกรัม , สุพัชนินทร์ คำแหง ที่ได้ 3 เหรียญเงิน รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัม หญิง และประสิทธิ จอมเดชพิชยะ รุ่น 94 กิโลกรัมชาย รวมถึงทีมผู้ฝึกสอน ได้แก่ จ่าเอกหญิง สายพิณ เดชแสง, นายสุทธิพร วัฒนากสิกรรม และนายเฉลิมพล มวยมั่น พร้อมด้วย ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น กรรมการบริหารสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ (IWF)
ในครั้งนี้ พลเอก วิสุทธิ์เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, นาวาเอก เพชรเกษม รตาภรณ์ รองเลขาและนายทะเบียน และนางสาวปัทมา ลำเต็ม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับพร้อมมอบพวงมาลัย อีกทั้งยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬา ขอให้ทุกคนกลับไปมุ่งมั่นและตั้งใจฝึกซ้อม เนื่องจากนักกีฬาชุดนี้อายุยังน้อย มีโอกาสพัฒนาฝีมือทัดเทียมรุ่นพี่ในอนาคต