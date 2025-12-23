โรงเรียนกีฬา จ.อ่างทอง เจ้าภาพ วอลเลย์บอลวิทยุการบิน เวทีเพื่อเยาวชนไทย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (ปีที่ 43) ประจำปี 2568 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จัดการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบคัดเลือกทั้งหมด 7 ภาค เพื่อหาทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศเป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2569 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าว “การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สมาคมฯ เรายังคงจัดการแข่งขันรายการนี้อยู่เป็นประจำทุกปี ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการรักษาระบบการพัฒนานักกีฬาให้มีความต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนทั้งชายและหญิงทั่วประเทศไทย รวมถึงผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมกีฬา ได้มีเวทีในการประลองฝีมือ ได้แสดงศักยภาพในกีฬาวอลเลย์บอล และที่สำคัญการแข่งขันนี้รายการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สร้างและแจ้งเกิดนักกีฬารุ่นใหม่ๆ ที่เติบโตสู่ทีมชาติชุดใหญ่มากมาย”
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าว “ในปีนี้ วิทยุการบินฯ ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,212,900 บาท ให้กับสมาคมฯ สำหรับดำเนินการจัดการแข่งขันและเป็นเงินรางวัลให้กับนักกีฬา ตั้งแต่รอบคัดเลือกระดับภาค จนถึงรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมประสานงานการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ผมเชื่อว่าการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลจะเป็นเวทีในการพัฒนาศักยภาพของยุวชนไทย ไปสู่นักกีฬามืออาชีพในระดับชาติและระดับโลก รวมทั้งสร้างประสบการณ์ชีวิตและโอกาสที่ดีให้กับยุวชนไทย และผมมั่นใจว่าพวกเราจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ในการสานต่อความฝันของยุวชนไทยต่อไป”
นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง กล่าว “การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2569 เราใช้สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองเป็นสนามแข่งขัน ทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ได้จัดเตรียมความพร้อม สนามแข่งขัน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้มีความพร้อมในระดับสูงสุด เพื่อให้การจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบสุดท้ายนี้ ประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่าย และพร้อมดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐานการจัดการแข่งขันของทางสมาคมฯ อย่างเคร่งครัด”
คุณก่องกานต์ กาทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าว “พวกเราตระหนักดีว่าการแข่งขันรายการนี้มอบโอกาสอันมีคุณค่าให้แก่เยาวชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการแข่งขันดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากวิทยุการบินมาเป็นเวลากว่า 25 ปี ซึ่งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬา สำหรับปีนี้ บริษัท Molten มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการแข่งขัน ด้วยการมอบลูกวอลเลย์บอลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 443 ลูก โดยพวกเราเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสและประสบการณ์ที่ดีให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้น”
คุณอติสิทธิ์ พิลานันท์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กีฬาวอลลี่ กล่าว “กว่า 20 ปี ที่ผลิตภัณฑ์กีฬาวอลลี่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุดสำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และกรรมการผู้ตัดสินโครงการ วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ในปีนี้ผลิตภัณฑ์กีฬาวอลลี่มีความยินดีให้การสนับสนุนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เชื่อว่าโครงการนี้จะยังคงสานต่อการสร้างประโยชน์ให้สังคมและสนับสนุนยุวชนอันเป็นกำลังของชาติให้ได้รับโอกาสและมีอนาคตที่ดีต่อไป”
คุณอรอนงค์ เจริญจิตรไพศาล กรรมการบริษัท อรภัทร ฟู้ด จำกัด กล่าว “บริษัท อรภัทร ฟู้ด จำกัดยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬายุวชนของไทยโดยสนับสนุนขนมปูจ๋าสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ตั้งแต่รอบภูมิภาค จนถึงรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เชื่อว่าโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นสร้างรากฐานกีฬาวอลเลย์บอลระดับรากหญ้าสู่นักกีฬามืออาชีพระดับโลก ผลิตนักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นใหม่ให้เป็นนักกีฬาระดับอาชีพและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อย่างแน่นอน”