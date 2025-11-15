“ร.อ.ธรรมนัส” รับปากจัดการปัญหาเงินอัดฉีดในอดีตให้นักกีฬาตะกร้อ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางสำรวจความพร้อมของยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาตะกร้อซีเกมส์ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2568
“โจ้หลังเท้า” พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ ผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ที่ให้การต้อนรับ เปิดเผยว่า ท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลด้านกีฬา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย พร้อมสำรวจสนามความพร้อมในด้านต่างๆก่อนการแข่งขันซีเกมส์ เพื่อให้เป็นที่เรียบร้อย ให้พร้อมกับการเป็นเจ้าภาพ
นอกจากนี้ทาง “โจ้หลังเท้า” ยังได้บอกเล่าถึงปัญหาที่ผ่านมาของนักตะกร้อทีมชาติไทยในเรื่องการโดนหักเงินอัดฉีด โดยเฉพาะกรณีล่าสุดคือเงินรางวัลของศึกเอเชียนเกมส์ 2022 ของนักกีฬาที่ได้ 2 เหรียญทอง ที่ควรจะต้องได้ 4 ล้านบาท แต่โดนหักเหลือ 2 ล้าน 1 แสนบาท
เมื่อทาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องการหักเงินรางวัล ก็รับปากว่าจะช่วยแก้ไขเรื่องนี้ให้ โดยได้สั่งการ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามาตรวจสอบ พร้อมคืนความเป็นธรรมให้แก่นักกีฬาตะกร้อทุกคน
พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ต้องขอขอบคุณ ท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ที่ช่วยจัดการปัญหาเงินอัดฉีดของนักกีฬาตะกร้อที่เป็นเรื่องค้างคามาอย่างยาวนาน เมื่อทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ กกท. สั่งเบิกจ่ายให้นักกีฬาตามหลักเกณฑ์แล้ว ก็ควรที่จะเป็นของเขา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการของทีมชุดเก่าที่ไม่เป็นธรรมสำหรับนักกีฬา เมื่อท่าน ร.อ.ธรรมนัส รับปากจะแก้ไขปัญหาให้ ก็ทำให้นักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยทุกคนมีกำลังใจขึ้นมาทันที