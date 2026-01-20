“ปรัชญา” ร่วงรอบแรกชายคู่เทนนิสแกรนด์สแลมออสเตรเลียน

“ณัฐ” ปรัชญา อิสโร มือคู่ 157 ของโลก อีกหนึ่งนักเทนนิสไทย ที่ลงหวดในเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปี 2026 ด้วยการจับคู่กับ นิกิ กาลียันดา ปูนาชา มือคู่ 139 ของโลก ปราชัยให้กับคู่ของสเปนไปอย่างน่าเสียดาย 0-2 เซต ในการลงเล่นประเภทชายคู่ รอบแรก (64 คู่) เทนนิส ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026 ที่ออสเตรเลีย เมื่อ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา
ในรอบแรก ปรัชญา กับเพื่อนชาวอินเดีย ลงดวลกับคู่จากสเปน เปโดร มาติเนซ มือคู่ 117 ของโลก และ ฆวนเม มูนาร์ มือคู่ 128 ของโลก ซึ่งผลปรากฎว่า ปรัชญา และคู่ สู้กับคู่นักหวดแดนกระทิงดุได้อย่างสนุก น่าเสียดายที่สุดท้ายพ่ายไป 0-2 เซต 6-7 ไทเบรก 3-7 และ 5-7 ทำให้ต้องยุติเส้นทางในการแข่งขันเอาไว้ที่รอบแรก
ปรัชญา ฝากผลงานในการลงเล่นเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของตัวเองเอาไว้ที่รอบแรก อย่างไรก็ตามยังได้เงินรางวัล 44,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 920,000 บาท เป็นรางวัลปลอบใจ ไปแบ่งกัน