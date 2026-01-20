xs
“ปรัชญา” ร่วงรอบแรกชายคู่เทนนิสแกรนด์สแลมออสเตรเลียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ณัฐ” ปรัชญา อิสโร มือคู่ 157 ของโลก อีกหนึ่งนักเทนนิสไทย ที่ลงหวดในเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปี 2026 ด้วยการจับคู่กับ นิกิ กาลียันดา ปูนาชา มือคู่ 139 ของโลก ปราชัยให้กับคู่ของสเปนไปอย่างน่าเสียดาย 0-2 เซต ในการลงเล่นประเภทชายคู่ รอบแรก (64 คู่) เทนนิส ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026 ที่ออสเตรเลีย เมื่อ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา

ในรอบแรก ปรัชญา กับเพื่อนชาวอินเดีย ลงดวลกับคู่จากสเปน เปโดร มาติเนซ มือคู่ 117 ของโลก และ ฆวนเม มูนาร์​ มือคู่ 128 ของโลก ซึ่งผลปรากฎว่า ปรัชญา และคู่ สู้กับคู่นักหวดแดนกระทิงดุได้อย่างสนุก น่าเสียดายที่สุดท้ายพ่ายไป 0-2 เซต 6-7 ไทเบรก 3-7 และ 5-7 ทำให้ต้องยุติเส้นทางในการแข่งขันเอาไว้ที่รอบแรก

ปรัชญา ฝากผลงานในการลงเล่นเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของตัวเองเอาไว้ที่รอบแรก อย่างไรก็ตามยังได้เงินรางวัล 44,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 920,000 บาท เป็นรางวัลปลอบใจ ไปแบ่งกัน
