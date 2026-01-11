มนัญชญา คว้าแชมป์ใหญ่ในบ้าน ลุยต่อเมนดรอว์หวดออสเตรเลียน โอเพ่น 2026

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู75 รายการ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ พรีเซนเต็ด บาย เอสเอที (1) ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,908,600 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2569 เป็นรอบชิงชนะเลิศ
"ไหม" มนัญชญา สว่างเเก้ว นักเทนนิสไทย มือ 241 ของโลก และมือวางอันดับ 4 ของรายการ ชิงแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวกับ ลิซ่า ปิกาโต้ นักเทนนิสอิตาลี มือ 272 ของโลก โดยเซตแรก มนัญชญา เล่นได้อย่างครบเครื่อง เอาชนะได้อย่างขาดลอย 6-1 เซตสอง รูปเกมสูสี แต่ มนัญชญา ยังแข็งแกร่งกว่า เอาชนะได้อีกครั้ง ด้วยสกอร์ 6-4
สรุป มนัญชญา ชนะ ลิซ่า ปิกาโต้ 2-0 เซต 6-1, 6-4 ในเวลา 1 ชั่วโมง 21 นาที มนัญชญาได้ครองแชมป์หญิงเดี่ยว ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ พรีเซนเต็ด บาย เอสเอที (1)
หลังจบการแข่งขัน พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานมอบรางวัล โดย มนัญชญา ได้รับเงินรางวัล 9,142 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 290,807 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 75 คะแนน ส่วน ลิซ่า ปิกาโต้ ได้รองแชมป์ รับ 4,886 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 155,423 บาท และ 49 คะแนน
ทั้งนี้ นับเป็นการได้แชมป์หญิงเดี่ยว ไอทีเอฟ อาชีพรายการที่ 4 ของ มนัญชญา อีกทั้งยังเป็นรายการใหญ่ที่สุดจากที่เคยได้มา และหลังจากนี้ มนัญชญา จะเดินทางไปแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม รายการ ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026 ในรอบเมนดรอว์ ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 1 ก.พ. 2568 ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย