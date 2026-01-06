“บูม-ไหม” ฉลุย 16 คน หวดบางกอกโอเพ่น

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ ทัวร์ รายการ บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์ สนาม 1 ระดับชาลเลนเจอร์ 50 ชิงเงินรางวัลรวม 63,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,004,030 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สอง
"บูม" กษิดิศ สำเร็จ นักหวดหนุ่มไทย วัย 24 ปี มือ 416 ของโลก ประเดิมชัยในประเภทชายเดี่ยว รอบแรก หลังออกแรงหวด 1 ชั่วโมง 31 นาที ก่อนเอาชนะ ฮิคารุ ชิราอิชิ นักหวดชาวญี่ปุ่น วัย 25 ปี มือ 424 ของโลก ได้ทั้งสองเซต ด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-4
กษิดิศ ผ่านเข้าไปรอคู่แข่งขันในรอบสอง 16 คนสุดท้าย โดยจะพบกับผู้ชนะระหว่าง ซเดเน็ก โคลาร์ วัย 29 ปี จากสาธารณรัฐเช็ก มือ 176 ของโลก และยังเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ กับ อาเธอร์ เวเบอร์ ชาวฝรั่งเศส วัย 33 ปี มือ 440 ของโลก
ส่วนผลคู่อื่นๆ ชายเดี่ยว รอบแรก แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ แพ้ ทิโบ โคลสัน (เบลเยียม) 4-6, 4-6, ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ แพ้ อู๋ ตงหลิน (ไต้หวัน) 1-6, 1-6, เซอร์เกย์ โฟมิน (อุซเบกิสถาน) ชนะ เรนตะ โทคุดะ (ญี่ปุ่น) 7-5, 3-6 และ 7-5
ด้านศึกเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 75 รายการ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ พรีเซนเต็ด บาย เอสเอที (1) ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,908,600 บาท สนามเดียวกัน มีนักเทนนิสไทยลงแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก
"ไหม" มนัญชญา สว่างเเก้ว มือ 241 ของโลก และเป็นมือวางอันดับ 4 คว้าชัยรอบแรกด้วยการเอาชนะ พริสก้า มาเดลีน นูโกรโฮ จากอินโดนีเซีย มือ 402 ของโลก 2-0 เซต 6-2, 6-4 มนัญชญา ผ่านเข้ารอบสอง 16 คนสุดท้าย พบกับ ทรรศพร นาคหล่อ ที่ชนะ เพียงธาร ผลิพืช ด้วยสกอร์ 6-3 ทั้งสองเซต
ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ หญิงเดี่ยว รอบแรก อัญชิสา ฉันทะ ชนะ พัชรินทร์ ชีพชาญเดช 6-2, 6-1, ฮิโรมิ อาเบะ (ญี่ปุ่น) ชนะ เคียวกะ โอคามูระ (ญี่ปุ่น) 6-2, 6-2, สหจา ยามาลาปัลลี (อินเดีย) ชนะ โคลอี้ ปาเกต์ (5-ฝรั่งเศส) 3-6, 6-4 และ 6-4