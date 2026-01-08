"มนัญชญา" หวด 2 เซต ลิ่วก่อนรองฯ ปะทะสาวญี่ปุ่น ศึกไอทีเอฟบายเอสเอที

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู75 รายการ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ พรีเซนเต็ด บาย เอสเอที (1) ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,908,600 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2569
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง (16 คน) นักเทนนิสไทยพบกันเอง "ไหม" มนัญชญา สว่างเเก้ว อายุ 23 ปี มือ 241 ของโลก และยังเป็นมือวาง 4 ของรายการ ดวลแร็กเกตกับ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ อายุ 24 ปี มือ 663 ของโลก
ผลการแข่งขัน หลังจากทั้งคู่ต่างเล่นได้ดี แต่ มนัญชญา มีโอกาสเก็บแต้มสำคัญได้มากกว่า ก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต ในเวลา 1 ชั่วโมง 24 นาที ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ซากุระ โฮโซกิ จากญี่ปุ่น มือ 315 ของโลก
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ หญิงเดี่ยว รอบสอง อัญชิสา ฉันทะ แพ้ สหจา ยามาลาปัลลี (อินเดีย) 3-6, 5-7, ลิซ่า ปิกาโต้ (อิตาลี) ชนะ คาธินกา ฟอน ไดช์มันน์ (3-ลิกเตนสไตน์) 6-1, 6-2 ขณะที่หญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ ธนัชพร ยังโหมด-พิมพ์มาดา ทองคำ แพ้ โช อี้ซวน-โช ยี่ เซ็น (1-ไต้หวัน) 2-6, 0-6