"ภวิชญ์-อัญชิสา" หวด 2 เซต ฉลุย 16 คน หวดนานาชาติ จี เอช แบงก์

การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 สัปดาห์ที่ 3 ซึ่งมีรายการเทนนิสชาย เอ็ม 25 และหญิง ดับเบิลยู 35 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 2 รายการ เป็นเงินไทยประมาณ 2,032,800 บาท ที่สนามเทนนิส ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2568 เป็นการแข่งขันรอบแรกวันที่สอง
"แมงปอ" ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 2025 และมือวางอันดับ 4 ของรายการ ประเดิมชัยได้สำเร็จในประเภทชายเดี่ยว รอบแรก (32 คน) โดยเอาชนะ แซม ไรอัน ซีแกนน์ จากออสเตรเลีย ได้ 2 เซตรวด 6-4, 6-1 ในเวลา 1.12 ชั่วโมง ภวิชญ์ เข้ารอบสอง พบกับ คิม กึน จุน จากเกาหลีใต้
ด้าน "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ นักหวดสาวไทย ได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษลงแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (32 คน) และไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวัง เอาชนะ ยูโนะ คิตะฮาระ จากญี่ปุ่น ด้วยสกอร์ 7-5 และ 6-3 ในเวลา 1.40 ชั่วโมง อัญชิสา เข้ารอบสอง พบ คริสเตียนา ซิโดโรวา ที่มาจากรอบคัดเลือก
ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบแรก เปน จารุศร ชนะ เจสซี เดลานีย์ (7-ออสเตรเลีย) 6-2, 1-0 Ret. (เจ็บกล้ามเนื้อท้อง) จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ ชนะ อาน ซอก (เกาหลีใต้) 6-4, 0-6 และ 6-3
กฤติน โกยกุล แพ้ ยูริ ดซาวาเคียน (2-ยูเครน) 3-6, 5-7 คมธัช กิตตโชค แพ้ ลีโอ วิฑูรย์เธียร (6-ญี่ปุ่น) 0-6, 3-6 นพดล น้อยกอ แพ้ โดมินิค ปาแลน (3-เช็ก) 6-7(3-7), 1-6