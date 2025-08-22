คู่นักหวดไทยทะยานเข้าชิงฯ ลุ้นแชมป์ชาย-หญิงศึก จี เอช แบงก์

การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (1) ซึ่งแบ่งเป็นรายการหญิง ดับเบิลยู 15 และชาย เอ็ม 15 ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย รวม 2 รายการ อยู่ที่ประมาณ 1,017,300 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2568 เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สี่
ไฮไลท์ประเภทหญิงคู่ นักหวดไทยโคจรมาตัดเชือกกันเอง และเป็นคู่ "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ กับ "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช คู่มือวาง 4 ของรายการ ที่ช่วยกันหวดเอาชนะ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ กับ "เอิร์ธ" เพียงธาร ผลิพืช คู่มือวาง 1 ของรายการ ได้อย่างสุดมัน 2-1 เซต 6-4, 6-7 ไทเบรก 3-7 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 ทำให้ อัญชิสา กับ พัชรินทร์ ลิ่วสู่รอบชิงชนะเลิศ
ขณะเดียวกัน อัญชิสา กับ พัชรินทร์ ยังทำผลงานในประเภทหญิงเดี่ยวได้ดี ซึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศ พัชรินทร์ ซึ่งเป็นมือวาง 3 ชนะ ชิโฮะ อาคิตะ มือวาง 6 จากญี่ปุ่น ด้วยสกอร์ 6-1 และ 1-0 Ret. (รีไทร์) ซึ่งสาวญี่ปุ่นเจ็บหลัง ขณะที่ อัญชิสา ออกแรงหวดถึง 3 เซต ก่อนโค่น "รินะ ไซโกะ" มือวาง 1 จากญี่ปุ่น ลงได้สำเร็จ 2-1 เซต 6-3, 0-6 และ 6-4 ฉลุยสู่รอบตัดเชือกได้เช่นกัน
ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ศิวณัฎฐ์ อุ้ยตยะกุล กับ มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ (ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน) คู่นักหวดจากไทย ผนึกกำลังเอาชนะคู่มือวางอันดับ 2 ฐานทัพ สุขสำราญ ที่จับกับ ซาย คาร์ทีก เรดดี้ กันตา จากอินเดีย ด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต ทำให้ ศิวณัฎฐ์ กับ มาร์คุส ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศทันที
นอกจากนี้ มาร์คุส ยังผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ในประเภทชายเดี่ยว หลังจากเอาชนะ คิม ดง จู หนุ่มเกาหลีใต้ ในรอบก่อนรองฯ 2-0 เซต 7-5, 6-2 โดย มาร์คุส จะตัดเชือกกับ ฐานทัพ สุขสำราญ ที่ชนะ ยุทธนา เจริญผล ด้วยสกอร์ 7-6(7-4) และ 4-2 Ret. (รีไทร์) ซึ่งยุทธนาเจ็บข้อเท้าขวา
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ เพียงธาร ผลิพืช แพ้ มิซากิ มัตสึดะ (วาง 4-ญี่ปุ่น) 6-7(5-7), 0-6 เทียน ฟางหราน (8-จีน) ชนะ หวัง หยูฮั่น (จีน) 6-3, 6-2 ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ สิทธารถ ราวัต (6-อินเดีย) ชนะ แม็กซ์ เบซิ่ง (3-สหราชอาณาจักร) 2-6, 6-1 และ 6-1 ไอแซค เบครอฟต์ (นิวซีแลนด์) ชนะ ธานโด ลองเว-สมิธ (แอฟริกาใต้) 4-6, 6-3 และ 6-4 หญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ คิม นา ริ-เย่ ชิว ยู่ (คู่วาง 2 เกาหลีใต้-จีน) ชนะ ชิโฮมิ หลี่ ซวน ลีออง-ชิน จีโฮ (มาเลเซีย-เกาหลีใต้) 6-2, 6-0 ขณะที่ ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ มูฮัมหมัด ริฟกี ฟิทริอาดี-อี จุนฮยอน (อินโดนีเซีย-เกาหลีใต้) ชนะ กริกอรี โลมาคิน-ไมเคิล จู (วาง 1 คาซัคฯ-สหรัฐฯ) 6-2, 6-3
อนึ่ง ศึกเทนนิสนานาชาติ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (1) จัดขึ้นโดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน