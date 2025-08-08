เทนนิสพร้อมเปิดบ้านต้อนรับชาติซีเกมส์ จัดทัพหวดไทยแข่งทุกประเภท

"บิ๊กสุชัย" นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-20 ธ.ค. 2568 ในส่วนกีฬาเทนนิส จะจัดการแข่งขันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งมี 1 เซ็นเตอร์คอร์ท และ 10 สนาม ที่ได้มาตรฐานสากล และผ่านการรับรองของ สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ หรือ ไอทีเอฟ
"การแข่งขันเทนนิสในซีเกมส์ครั้งนี้ กำหนดให้มีการชิงชัยครบทั้ง 7 ประเภท จากประเภทชายเดี่ยว, ชายคู่, ทีมชาย, หญิงเดี่ยว, หญิงคู่, ทีมหญิง และคู่ผสม รวมชิงทั้งสิ้น 7 เหรียญทอง และแน่นอนว่า เราในฐานะเจ้าภาพจะส่งนักกีฬาลงแข่งขันครบทั้ง 7 ประเภท"
นายกกีฬาลูกสักหลาดไทย กล่าวอีกว่า สมาคมฯ ได้เตรียมนักกีฬาไว้แล้ว โดยจะมีการคัดเลือกตัวนักกีฬาครั้งสุดท้าย ซึ่งพิจารณาจากอันดับโลก ประมาณกลางเดือน ส.ค.นี้ ก่อนส่งรายชื่อนักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในวันที่ 1 ก.ย. ที่จะถึง จากนั้นจะพิจารณาเรื่องโอกาสและความหวังต่อไป
"ในฐานะเจ้าบ้าน สมาคมฯ ยินดีต้อนรับทุกประเทศ เรามีสิ่งอำนวยความสะดวก มีสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน เห็นได้จากการที่ ไอทีเอฟ และสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย ได้มอบหมายให้สมาคมฯ จัดการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้รอบสมาคมฯ ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ โรงแรมที่พัก ให้นักกีฬาและผู้ติดตามได้ใช้บริการ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในย่านนี้ให้คึกคักขึ้นไปอีก" นายสุชัย กล่าวทิ้งท้าย