"โชติรินทร์" ฟอร์มเผ็ดเด็ดมือวางร่วง ทะลุเมนดรอว์เทนนิส "G H BANK"

การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (1) หรือ จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 (1) ซึ่งแบ่งเป็นรายการหญิง ดับเบิลยู 15 และชาย เอ็ม 15 ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 2 รายการ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,017,300 บาท ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2568 เป็นรอบคัดเลือกวันสุดท้าย
"น้องเบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า ดาวรุ่งไทยวัย 15 ปี โชว์ฟอร์มฮอตต่อเนื่อง ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย โดย โชติรินทร์ พบงานใหญ่อย่าง ชิน จีโฮ นักหวดเกาหลีใต้วัย 23 ปี มือวางอันดับ 2 ของการคัดเลือก และถึงแม้ โชติรินทร์ เป็นรองทั้งรูปร่างและประสบการณ์ อีกทั้งยังแพ้เซตแรกไปก่อน แต่เด็กไทยไม่ย่อท้อ สวมหัวใจนักสู้ จนพลิกกลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะด้วยสกอร์ 2-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-3 ถูกใจกองเชียร์ถ้วนหน้า
โชติรินทร์ ที่เพิ่งคว้าแชมป์เทนนิส จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 (2) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ พบกับ ชิโฮะ อาคิตะ มือวางอันดับ 6 จากญี่ปุ่น ในรอบแรกของประเภทหญิงเดี่ยว
ทางด้านประเภทชายเดี่่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย "ก็อต" กฤติน โกยกุล นักเทนนิสไทยวัย 30 ปี ใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์ เอาชนะ "วินเนอร์" ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ นักเทนนิสรุ่นน้องวัย 18 ปี ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-0 กฤติน ทะลุสู่รอบเมนดรอว์ทันที
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ ชนะ ชิโฮมิ ลี ซวน ลีออง (มาเลเซีย) 6-4, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6
ธนัชพร ยังโหมด ชนะ มาลัยลักษณ์ เดลิล่าห์ ปทุมมา คุโรเนน (ลาว) 6-3, 6-3 โยษิตา ศรีพร แพ้ อีวา มารี เดวิญส์ (สิงคโปร์) 2-6, 0-6 ขณะที่คู่ของ อมิตตาลัย ประสูตรนาวิน ไม่ได้แข่งขัน เนื่องจากคู่แข่งได้เลื่อนขึ้นสู่รอบเมนดรอว์ และทำให้ อมิตตาลัย ชนะผ่านและเข้าเมนดรอว์เช่นกัน
ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ แพ้ พาร์ธ อักการ์วาล (อินเดีย) 6-3, 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 12-14 ภูมิพัฒน์ สุขโข แพ้ เรียว มินากาตะ (ญี่ปุ่น) 2-6, 2-6 ยูตะ โทมิดะ (ญี่ปุ่น) ชนะ อาธาร์วา ชาร์มา (อินเดีย) 6-1, 6-0 อี จุนฮยอน (เกาหลีใต้) ชนะ สาย คาร์ที เรดดี้ กันตา (อินเดีย) 6-3, 6-4
อนึ่ง การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (1) จัดขึ้นโดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยรอบเมนดรอว์จัดระหว่างวันที่ 19-24 ส.ค. 2568