"คุณานันท์-โชติรินทร์" ผงาด ขึ้นแท่นที่ 1 หวดนานาชาติ "จี เอช แบงก์"

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ G H BANK ITF Juniors World Tennis Tour 2025 (จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025) สัปดาห์ที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2568 เป็นวันสุดท้าย โดย นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และฝ่ายพัฒนาเยาวชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ นักหวดมือวางของรายการโคจรมาพบกันตามคาด โดย "พุฒิ" คุณานันท์ พันธราธร ดาวรุ่งไทย วัย 17 ปี มือวางอันดับ 1 ของรายการ พกความมั่นใจลงสนามสู้กับ หลี่ หยานฮง ดาวรุ่งจีน วัย 17 ปี มือวางอันดับ 2 ที่มีดีกรีแชมป์สัปดาห์ที่ผ่านมา และผลปรากฏว่า ในแมทช์นี้เป็น คุณานันท์ ที่เล่นได้อย่างครบเครื่อง ก่อนเอาชนะด้วยสกอร์ 6-2 ทั้งสองเซต
คุณานันท์ ผงาดแชมป์ชายเดี่ยว ศึกจี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 2 ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำนวน 30 คะแนน โดยนับเป็นการได้แชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ส รายการที่ 4 ของดาวรุ่งไทยคนนี้ ซึ่งเป็นแชมป์ที่ 3 ของปีนี้ ในขณะที่ หลี่ หยานฮง ได้รองแชมป์ ได้รับ 18 คะแนน
ทางด้านแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวเป็นของ "น้องเบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า นักหวดดาวรุ่งไทย วัย 15 ปี มือวางอันดับ 11 ของรายการ ที่ในสัปดาห์นี้ สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอย่างต่อเนื่อง และในรอบชิงชนะเลิศ เอาชนะ "น้องอิ๊ก" ธฤตา หงษ์หยก วัย 16 ปี มือวางอันดับ 1 จากไทยเช่นกัน ด้วยสกอร์ 6-3 ทั้งสองเซต
โชติรินทร์ ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยว ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำนวน 30 คะแนน ซึ่งเป็นผลงานที่ดีขึ้น จากสัปดาห์แรกที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศ โดยเป็นการได้แชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ส รายการแรกของดาวรุ่งวัย 15 ปี จากชลบุรี ในขณะที่ ธฤตา ได้รองแชมป์ ได้รับ 18 คะแนน
อนึ่ง การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ G H BANK ITF Juniors World Tennis Tour 2025 (จี เอช แบงก์ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025) สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เป็นความร่วมมือในการจัดระหว่าง สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์