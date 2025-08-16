ป.ป.ช.มอบโล่เกียรติยศ “ผอ.อผศ.” 2 รางวัล หน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานมีผลการประเมินสูงสุด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และพิธีมอบรางวัล ITA AWARDS 2025 ภายใต้แนวคิด “Active For Change โปร่งใส ขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลง“
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างให้เกิดกระแสการไม่ทนต่อการทุจริต โดยมี นางสุวนา สุวรรณจูฑะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นประธานในพิธี
โดย พล.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) ได้เข้ารับรางวัลและโล่เกียรติยศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด ได้ผลประเมินที่ 99.81 คะแนน อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม และรางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยได้คะแนนเพิ่มขึ้น 16.38 คะแนน จากปี 2567
โดยมี พล.ท.อัครภณ ทองสุทธิ์ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องนนทบุรี 2 ชั้นที่ 3 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุร