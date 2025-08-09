“ผอ.อผศ.” รับมอบเงินบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค นำไปช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก จากสถานการณ์การสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา

วันนี้( 9 ส.ค.)ที่ห้องเกียรติศักดิ์ อาคาร 1 ชั้นที่ 1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพล.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) และคณะ ร่วมรับมอบเงินบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และทหารที่กำลังปฏิบัติราชการสนามชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งสิ้น 3 คณะ ประกอบด้วย
พ.ต.ท. กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ และ นายปณิธาน ประจวบเหมาะ อดีตผู้สมัคร สส.กทม. ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม สิ่งของจำเป็น ที่ได้รับบริจาคจากชาวอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบผ่านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อนำไปส่งต่อและร่วมส่งกำลังใจให้แก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนไทย-กัมพูชา
คุณไพทูร ไพศาลสุขวิทยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินให้แก่องค์การฯ จำนวน 2,000,000 บาท
พล.อ.นายแพทย์ ชายชาญ ตาตะนันทน์ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลวิภาวดี พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์ พร้อมพงษ์ พีระบูล รองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลวิภาวดี และ ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิวิภาวดี ร่วมบริจาคเงินให้แก่องค์การฯ จำนวน 200,000 บาท