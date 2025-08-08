วัดอินทรวิหาร มอบงบสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.68 ที่อาคารห้องชายนักรบ องค์การทหารผ่านศึก (อผศ.) วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง บางขุนพรหม จัดงบประมาณสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พร้อมคณะสงฆ์และคณะกรรมการกองทุน “บุญนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)” ได้พิจารณามอบงบประมาณสังคมสงเคราะห์ รวม 287,150 บาท ประกอบด้วย
ทุนซ่อมแซมบ้านทหารผ่านศึกผู้ยากไร้ จำนวน 244,200 บาททุนการศึกษาแบบถาวร แก่บุตรหลานทหารผ่านศึกผู้ยากไร้ 3 ราย รวม 42,950 บาท โดยส่งเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงปริญญาตรีโดยไม่มีเงื่อนไข
พล.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาคดังกล่าวจากพระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ และคณะสงฆ์ เพื่อนำไปดำเนินการต่อเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น