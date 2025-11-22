อีฟ-บัว คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกแคล-คอมพ์

การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 4 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 508,800 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2568
ไฮไลท์ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช กับ "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร สองนักหวดไทย ซึ่งเป็นคู่แชมป์สัปดาห์ที่แล้ว ผนึกกำลังช่วยกันหวดเอาชนะ คู่ของ ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ จากไทย ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-รัสเซีย กับ อุลยานา ฮราบาเวตส์ โดย "อีฟ" กับ "บัว" คู่มือวาง 2 เฉือนชนะ 2-1 เซต 6-4, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9
ทั้งนี้ นับเป็นการครองแชมป์หญิงคู่ที่อารีน่า หัวหิน ร่วมกันเป็นสัปดาห์ที่ 2 ของ พัชรินทร์ กับ กมลวรรณ ในขณะที่ ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ ได้รองแชมป์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน
ในพิธีมอบรางวัล นางพีรญา สกุลคง ผู้จัดการคลับอารีน่า หัวหิน เป็นประธาน โดยมี นายชาติ เหล่าฤกษ์อุทัย กรรมการผู้จัดการโรงแรม ไอสนุก หัวหิน ร่วมมอบรางวัลด้วย สำหรับคู่แชมป์รับร่วมกัน 955 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 32,393 บาท และคนละ 15 คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์รับร่วมกัน 515 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 17,468 บาท และคนละ 10 คะแนน
ด้านหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ซึ่งสาวไทยตัดเชือกกันเองทั้ง 2 คู่ โดย "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ มือวาง 2 ของรายการ เอาชนะ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร 2-0 เซต 6-4, 6-2 ส่วน "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ มือวาง 3 ของรายการ เอาชนะ พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือวาง 1 ของรายการ 2-0 เซต 7-5, 7-6(2)
ฉะนั้น คู่ชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว จะเป็นการพบกันระหว่าง อัญชิสา กับ ทรรศพร ในวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2568 ในขณะที่ กมลวรรณ กับ พัชรินทร์ หยุดผลงานไว้รอบรองชนะเลิศ ได้รับเงินเป็นรางวัลปลอบใจ คนละ 734 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24,897 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 6 คะแนน