"อีฟ-บัว" ผงาดแชมป์หญิงคู่ศึกแคล-คอมพ์

การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 509,700 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2568 ในประเภทคู่เข้าสู่รอบชิงแชมป์
ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ นักหวดชาวไทยโคจรมาพบกันเอง และเป็นคู่ของ "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช กับ "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร ซึ่งเป็นคู่มือวาง 3 ของรายการ ที่ผนึกกำลัง ช่วยกันหวดเอาชนะ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ กับ ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย ได้ทั้งสองเซต 6-2, 6-3 ในเวลาเพียง 56 นาที
พัชรินทร์ กับ กมลวรรณ ได้ครองแชมป์ประเภทหญิงคู่ร่วมกัน พร้อมรับรางวัลไปแบ่งกัน 955 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 32,450 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 15 คะแนน ส่วน ทรรศพร กับ ลีเดียร์ ได้รองแชมป์ รับรางวัลไปแบ่งกัน 515 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 17,499 บาท และคะแนน คนละ 10 คะแนน
ทั้งนี้ หลังจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัล โดย น.ส.รัญชญา ช่วยพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อารีน่า หัวหิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ซึ่งแข่งขันในช่วงเช้า "อีฟ" พัชรินทร์ สาวขอนแก่น วัย 30 ปี มือวางอันดับ 1 และมือ 451 ของโลก พบกับ "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ นักหวดสาวเจ้าถิ่นวัย 23 ปี ชาวประจวบคีรีขันธ์ มือวางอันดับ 3 และมือ 510 ของโลก
ตลอดการแข่งขันทั้งคู่พยายามใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์ออกมาสู้กัน โดย พัชรินทร์ ได้เซตแรกไปครอง ก่อนที่ อัญชิสา จะบุกหนัก กระทั่งคว้าชัยในเซตสอง ทำให้เสมอ 1-1 เซต และในเซตสาม อัญชิสา นำห่างถึง 5-0 พัชรินทร์ฮึดสู้ ไล่มาอยู่ที่ 4-5 แต่ไม่ทัน อัญชิสา ออกมาเสิร์ฟเกมที่ 10 ปิดเซตเอาชนะไปด้วยสกอร์ 6-4
สรุป อัญชิสา แซงชนะ พัชรินทร์ 2-1 เซต 4-6, 6-2 และ 6-4 ในเวลา 2 ชั่วโมง 18 นาที อัญชิสา ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศ ลุ้นคว้าแชมป์ในบ้านของตัวเอง โดยจะชิงแชมป์กับ หลี่ จงหยู สาวจีน มือวาง 2 และมือ 481 ของโลก ที่ตัดเชือกชนะนักหวดร่วมชาติ หวัง หยู่หาน มือวาง 7 และมือ 803 ของโลก 2-0 เซต 6-2, 6-1
ในส่วน พัชรินทร์ ซึ่งหยุดผลงานไว้ที่รอบรองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รางวัลปลอบใจ 734 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24,941 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 6 คะแนน
