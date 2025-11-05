4 บริษัทไทย โดนอังกฤษขึ้นบัญชีดำ ละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซีย

กรมการค้าต่างประเทศเผยกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร ประกาศขึ้นบัญชีบุคคล นิติบุคคลของประเทศที่สาม จำนวน 39 ราย ที่พบว่าให้ความช่วยเหลือรัสเซียในสงครามยูเครน มีบริษัทไทย 4 แห่ง เตรียมเชิญมาหารือทำความเข้าใจ พร้อมแจ้งเตือน ส.อ.ท. สภาหอการค้าฯ สรท. ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ส่งออก และทำธุรกิจด้วยความรอบคอบ ป้องกันผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย เหตุไทยมีความเป็นกลางต่อความขัดแย้ง
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร ได้ประกาศขึ้นบัญชีเพิ่มเติมรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลของประเทศที่สาม ที่พบว่าให้ความช่วยเหลือแก่รัสเซียในสงครามยูเครน ตามกฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตรต่อรัสเซียปี 2019 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2563 เป็นบุคคลและนิติบุคคล 39 ราย เรือ 51 ลำ และมีบริษัทไทยถูกขึ้นบัญชีรวมจำนวน 4 แห่ง ซึ่งกรมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่เกิดขึ้น โดยอยู่ระหว่างการเชิญบริษัทที่จดทะเบียนในไทยดังกล่าวมาหารือเพื่อทำความเข้าใจต่อกฎหมายดังกล่าว และชี้แจงต่อผลกระทบอันที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทและไทยในภาพรวม
ทั้งนี้ ยังได้แจ้งเตือนไปยังภาคเอกชนของไทย ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ส่งออกไทยและภาคธุรกิจได้รับทราบถึงกฎหมายและประกาศล่าสุดดังกล่าว และขอให้ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยความรอบคอบ เพราะการที่มีบริษัทที่จดทะเบียนในไทยถูกขึ้นบัญชีดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในสายตาของกลุ่มประเทศตะวันตกที่ถือเป็นตลาดที่สำคัญของสินค้าส่งออกไทย
“แม้ไทยมีนโยบายที่เป็นกลางต่อกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงประเทศตะวันตก อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป โดยไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ แต่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากผู้ส่งออกไทยจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าว ซึ่งถือเป็นกฎหมายภายในประเทศที่นำออกมาเพื่อใช้บังคับกับบุคคลหรือนิติบุคคลของประเทศตนเองไม่ให้ทำธุรกรรมด้านการค้า การเงิน และการลงทุนใด ๆ กับรัสเซีย”นางอารดากล่าว
สำหรับกฎหมายว่าด้วยการคว่ำบาตรต่อรัสเซียของสหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการทำสงครามของรัสเซียต่อยูเครน โดยกำหนดว่า หากพบว่ามีบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงของการบ่อนทำลายความมั่นคงของยูเครน หรือมีกิจกรรมทางการค้าที่เป็นการสนับสนุนรัสเซีย จะถูกประกาศรายชื่อ และกฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ บริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น หรือแม้แต่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับสหราชอาณาจักร (UK Nexus) เข้าไปทำธุรกรรมด้านการค้า การเงิน และการลงทุนด้วย โดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดังกล่าว อาจถูกอายัดทรัพย์สินหรือถูกปฏิเสธการให้บริการทางการเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย หรือบริษัทขนส่งของสหราชอาณาจักรอีกด้วย
ในปี 2567 การค้าระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร มีมูลค่า 234,544.31 ล้านบาท และการค้าไทย-รัสเซีย มีมูลค่า 55,898.82 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 147,025.31 ล้านบาท และส่งออกไปยังรัสเซียอยู่ที่ 31,026.94 ล้านบาท ส่วนการนำเข้าจากสหราชอาณาจักร มูลค่า 87,519.01 ล้านบาท และจากรัสเซีย มูลค่า 24,871.88 ล้านบาท โดยเกินดุลกับสหราชอาณาจักร 59,506.30 ล้านบาท และรัสเซีย 6,155.06 ล้านบาท