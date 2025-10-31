ธนเพชรโชว์ฟอร์มนักหวดเจ้าถิ่นลอยลำก่อนรองฯ ศึกแคล-คอมพ์

การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 จัดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 (เอ็ม15 หัวหิน) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 516,000 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2568 เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สาม
"โอเว่น" ธนเพชร ฉันทะ มือ 904 ของโลก และยังเป็นมือวางอันดับ 8 ของรายการ แข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบสอง (16 คน) กับ หลุยส์ ลารู จากฝรั่งเศส มือ 1123 ของโลก ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทำผลงานถึงรอบตัดเชือก แต่สัปดาห์นี้ต้องอกหักตั้งแต่รอบสอง หลังปราชัยให้หนุ่มไทย โดย ธนเพชร โชว์ฟอร์มนักหวดเจ้าถิ่น ชาวประจวบคีรีขันธ์ เอาชนะด้วยสกอร์ 6-3 ทั้งสองเซต
ธนเพชร ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้าย รอพบกับผู้ชนะระหว่าง ศศิกุมาร์ มุกุนด์ นักหวดอินเดีย มือ 452 ของโลก และมือวางอันดับ 1 กับ เอเลียส ยูเลียน แวร์เนอร์ จากเยอรมนี มือ 1679 ของโลก ซึ่งตกรอบคัดเลือกไปแล้ว แต่ได้เล่นเมนดรอว์ในฐานะลัคกี้ลูสเซอร์
ส่วนอีกคู่เป็นศึกรอบสองระหว่างนักเทนนิสจากไทย ฐานทัพ สุขสำราญ มือ 998 ของโลก พบกับ มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน มือ 1067 ของโลก และผลปรากฏว่า ในแมทช์นี้ มาร์คุส ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี เอาชนะได้ 2-0 เซต 6-2, 6-4
มาร์คุส ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ รอพบผู้ชนะระหว่าง มูฮัมหมัด ริฟกี ฟิเตรียดี้ มือวาง 7 จากอินโดนีเซีย กับ ไทเลอร์ สติซ จากสหรัฐฯ
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง ยุทธนา เจริญผล แพ้ อาเธอร์ เวเบอร์ (2-ฝรั่งเศส) 2-6,0-6 กฤติน โกยกุล แพ้ ลีโอ วิฑูรย์เธียร (ญี่ปุ่น) 1-6, 1-6
อิกอร์ มาร์คอนเดส (3-บราซิล) ชนะ จูเลียน เดอ คุยแปร์ (ฝรั่งเศส) 6-1, 3-0 Ret. (เจ็บขา) ชินจิ ฮาซาวะ (6-ญี่ปุ่น) ชนะ บิล ชาน (สิงคโปร์) 7-5, 6-4