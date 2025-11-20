"ลัลนา" ต้อนเจ้าถิ่น 2 เซต เข้าก่อนรองฯเทนนิส W100 ที่ญี่ปุ่น

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ระดับ W100 รายการ "ทาคาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพ่น 2025" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,240,000 บาท ที่เมืองทาคาซากิ จังหวัดกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 20 พ.ย.68 ประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสไทย วัย 21 ปี มือ 142 ของโลก มือวาง 2 ของรายการ ลงสนามพบกับ ฮิคารุ ซาโตะ นักเทนนิสญี่ปุ่น วัย 26 ปี มือ 593 ของโลก
ผลปรากฎว่า แมตช์นี้ ลัลนา ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 20 นาที พิชิตนักเทนนิสเจ้าถิ่น 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-0 โดยแมตช์นี้ ”รวงข้าว“ เสิร์ฟเอซได้ 4 ครั้ง, เสิร์ฟ 3 ดับเบิ้ลฟอลต์, เปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแรกอยู่ที่ 61.2 เปอร์เซ็นต์, เปอร์เซ็นต์เสิร์ฟสองอยู่ที่ 84.2 เปอร์เซ็นต์
ลัลนา ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หรือรอบ 8 คนสุดท้ายไปเจอกับ รินะ ซาอิโกะ นักเทนนิสญี่ปุ่น วัย 25 ปี มือ 329 ของโลก คู่แข่งที่ ลัลนา เคยแพ้มาในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง รายการ "W80 กิฟุ" ที่ญี่ปุ่น เมื่อปี 2023 ด้วยสกอร์ 4-6 และ 2-6