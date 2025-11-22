“อีฟ-บัว” คว้าแชมป์หญิงคู่เทนนิสแคล-คอมพ์

การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ แคล-คอมพ์ แอนด์ ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สัปดาห์ที่ 4 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 508,800 บาท ที่อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2568
ไฮไลท์ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช กับ "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร สองนักหวดไทย ซึ่งเป็นคู่แชมป์สัปดาห์ที่แล้ว ผนึกกำลังช่วยกันหวดเอาชนะ คู่ของ ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ จากไทย ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-รัสเซีย กับ อุลยานา ฮราบาเวตส์ โดย "อีฟ" กับ "บัว" คู่มือวาง 2 เฉือนชนะ 2-1 เซต 6-4, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 นับเป็นการครองแชมป์หญิงคู่ที่อารีน่า หัวหิน ร่วมกันเป็นสัปดาห์ที่ 2 ของ พัชรินทร์ กับ กมลวรรณ ในขณะที่ ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ ได้รองแชมป์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน
ด้านหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ซึ่งสาวไทยตัดเชือกกันเองทั้ง 2 คู่ โดย "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ มือวาง 2 ของรายการ เอาชนะ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร 2-0 เซต 6-4, 6-2 ส่วน "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ มือวาง 3 ของรายการ เอาชนะ พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือวาง 1 ของรายการ 2-0 เซต 7-5, 7-6(2)
ฉะนั้น คู่ชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว จะเป็นการพบกันระหว่าง อัญชิสา กับ ทรรศพร ในวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2568 ในขณะที่ กมลวรรณ กับ พัชรินทร์ หยุดผลงานไว้รอบรองชนะเลิศ ได้รับเงินเป็นรางวัลปลอบใจ คนละ 734 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24,897 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 6 คะแนน