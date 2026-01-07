"กษิดิศ" สุดต้านมือวาง 1 ศึกบางกอก โอเพ่น “กมลวรรณ” พ่ายแบบน่าเสียดายหวดเอสเอที

ผลการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ ทัวร์ รายการ บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์ สนาม 1 ระดับชาลเลนเจอร์ 50 ชิงเงินรางวัลรวม 63,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,004,030 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2569
ประเภทชายเดี่ยว รอบสอง (16 คน) "บูม" กษิดิศ สำเร็จ นักหวดหนุ่มไทย อายุ 24 ปี มือ 416 ของโลก พบกับงานใหญ่อย่าง ซเดเน็ก โคลาร์ นักเทนนิสหนุ่มเช็ก วัย 29 ปี มือ 176 ของโลก และยังเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ ผลปรากฏว่า กษิดิศ ได้พยายามสู้อย่างเต็มที่ แต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของมือวาง 1 ไม่ไหว พ่ายไป 0-2 เซต 5-7 และ 4-6
กษิดิศ ตกรอบสองหรือ 16 คนสุดท้าย ได้รับเงินรางวัล 1,010 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 32,128 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 4 คะแนน ในขณะที่ ซเดเน็ก โคลาร์ ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
ด้านผลเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู75 รายการ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ พรีเซนเต็ด บาย เอสเอที (1) ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,908,600 บาท ที่สนามเดียวกัน
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก "น้องบัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร วัย 18 ปี มือ 1049 โลก ออกแรงหวดถึง 3 เซต ก่อนพ่ายให้แก่ คาธินกา ฟอน ไดช์มันน์ นักหวดวัย 31 ปี จากลิกเตนสไตน์ มือ 229 โลก และมือวาง 3 ของรายการ ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 3-6, 6-4 และ 2-6
กมลวรรณ ซึ่งเข้ามาจากรอบคัดเลือก ก่อนมาตกรอบแรก (เมนดรอว์) ได้รับเงินรางวัล จำนวน 557 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 17,718 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลกรวม 4 คะแนน ในขณะที่ คาธินกา ฟอน ไดช์มันน์ ผ่านเข้ารอบสอง พบกับ ลิซ่า ปิกาโต้ จากอิตาลี มือ 272 โลก