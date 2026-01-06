"ลัลนา" ประเดิมชัยรับปีใหม่ ลิ่ว 16 คนศึก WTA125 ที่ออสเตรเลีย

“รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสไทย วัย 21 ปี มือ 131 ของโลก ประเดิมคว้าชัยนัดแรกของปี ในศึกเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยูทีเอ 125 (WTA125) รายการ "เวิร์กเดย์ แคนเบอร์ร่า อินเตอร์เนชั่นแนล" ชิงเงินรางวัลรวม 225,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 7,047,000 บาท ที่เมืองแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 5 ม.ค.69
ลัลนา ลงแข่งประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก สามารถเอาชนะ ทีน่า สมิธ นักเทนนิสออสเตรเลีย วัย 23 ปี มือ 328 ของโลก 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-2 ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบสอง หรือ รอบ 16 คน ไปพบกับผู้ชนะระหว่าง ลูเซีย บรอนเซตติ นักเทนนิสอิตาลี วัย 27 ปี มือ 105 ของโลก กับ ทามาร่า ซีดานเซค นักเทนนิสสโลวีเนีย วัย 28 ปี มือ 156 ของโลกต่อไป