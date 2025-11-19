"ลัลนา" ลิ่วรอบสองหวด W100 ญี่ปุ่น

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ระดับ W100 รายการ "ทาคาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพ่น 2025" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,240,000 บาท ที่เมืองทาคาซากิ จังหวัดกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 พ.ย.68 มีนักเทนนิสไทยลงทำการแข่งขัน
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสไทย วัย 21 ปี มือ 142 ของโลก มือวาง 2 ของรายการ พลิกสถานการณ์จากที่พ่ายเซตแรก กลับมาเอาชนะ เบร์ฟู เซนกิซ นักเทนนิสตุรกี วัย 26 ปี มือ 431 ของโลก 5-7, 7-5 และ 6-4 ใช้เวลาไปทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 28 นาที ผ่านเข้าสู่รอบสองไปเจอกับ ฮิคารุ ซาโตะ นักเทนนิสญี่ปุ่น วัย 26 ปี มือ 593 ของโลกต่อไป
ขณะที่ "เอิร์ธ" เพียงธาร ผลิพืช นักเทนนิสสาวไทย วัย 33 ปี ลงแข่งประเภทคู่ รอบแรก ด้วยอันดับโลกอยู่ที่ 121 โดยจับคู่กับ เหลียง เอิน ซัว นักหวดไต้หวัน วัย 25 ปี มือคู่อันดับ 85 ของโลก ซึ่งเป็นคู่มือวาง 1 ของรายการ แมตช์นี้ คู่ของเพียงธาร พลิกล็อคพ่ายไป 1-2 เซต ด้วยสกอร์ 6-3, 3-6 และ ซูเปอร์ไทเบรก 3-10 ใช้เวลาแข่งรวมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 23 นาที