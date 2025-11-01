"ลัลนา" เข้าตัดเชือกเทนนิส WTA 250 เชนไน โอเพ่น

“รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย วัย 21 ปี มือ 171 ของโลก ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว เทนนิส WTA 250 รายการ "เชนไน โอเพ่น" ที่อินเดีย หลังเอาชนะ โพลิน่า ยาตเซนโก้ มือ 181 โลก 2-0 เซต 6-0, 6-2 ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับ เจนิซ เถียน มือวางอันดับ 4 และมือ 82 ของโลก จากอินโดนีเซียต่อไป
ด้านประเภทหญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ ทรรศพร นาคหล่อ มือคู่ 464 ของโลก จับคู่กับ ฮิโรโกะ คุวาตะ มือคู่ 216 โลกชาวญี่ปุ่น พ่ายให้คู่จากญี่ปุ่น อากิโกะ โอมาเอะ มือคู่ 263 โลก และ ไม ฮอนทามะ มือคู่ 1,702 โลก 0-2 เซต 6-7(2-7), 3-6