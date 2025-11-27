2 นักหวดไทย “ปรัชญา-ลัลนา” มีลุ้นตั๋วหวดแกรนด์สแลมออสเตรเลียนฯ

2 นักเทนนิสไทยคว้าชัยในการแข่งขันเทนนิส รายการ "2026 เอโอ เอเชีย-แปซิฟิก ไวลด์การ์ด เพลย์ออฟ" ซึ่งเป็นศึกชิงไวลด์การ์ดเข้าร่วมการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการแรกของปี "ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026" ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2568
ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสหญิงไทย วัย 21 ปี มืออันดับ 138 ของโลก โชว์ฟอร์มมือวางอันดับ 1 ของรายการ เอาชนะ ฮิโรมิ อาเบะ นักเทนนิสญี่ปุ่น วัย 25 ปี มืออันดับ 324 ของโลก ได้แบบไม่ยาก ด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-1 ฉลุยสู่รอบรองชนะเลิศ หรือ 4 คนสุดท้าย พบกับ เหลียง เอิน ซั่ว นักหวดชาวไต้หวัน วัย 25 ปี มือ 354 ของโลกในปัจจุบัน ที่เคยขึ้นไปที่อันดับ 150 ของโลกมาแล้ว
ส่วน "เอิร์ธ" เพียงธาร ผลิพืช นักเทนนิสไทย มือ 816 ของโลก พ่ายให้แก่ หาน ฉี นักเทนนิสเจ้าถิ่น มืออันดับ 411 ของโลก ในรอบก่อนรองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 2-6, 6-2 และ 3-6
ด้านอีกหนึ่งนักกีฬาไทยที่คว้าชัยคือ "ณัฐ" ปรัชญา อิสโร ในการแข่งขันประเภทชายคู่ โดย ปรัชญา กับ นิกิ กาลียันดา ปูนาชา จากอินเดีย ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 2 ของรายการ ลงสนามหวดรอบรองชนะเลิศ ก่อนที่คู่ของ ปรัชญา เล่นกันได้อย่างเข้าขา จนสามารถเอาชนะ นัม จีซุง และ พัค อุยซอง คู่ชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ ได้ 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 ส่งผลให้ ปรัชญา กับ นิกิ ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะพบกับ ยูสุเกะ คุสุฮาระ กับ ชุนสุเกะ นาคากาวะ คู่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 5 ของรายการ
ขณะที่ แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ นักเทนนิสไทย ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย วัย 21 ปี มือ 357 ของโลก ปราชัยให้แก่ อากิระ ซานติลลัน ของญี่ปุ่น วัย 28 ปี มือ 318 ของโลก 0-2 เซต 0-6, 1-6 โดย อากิระ นั้น เคยมีอันดับโลกอยู่ที่ 144 ของโลก