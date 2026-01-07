“วิว” ลิ่ว 16 คนขนไก่มาเลเซียโอเพ่น “บาส-เฟม” ทุบไต้หวันฉลุยรอบสอง

"วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 ของโลก ฉลุยเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย แบดมินตัน เปโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2026 ที่มาเลเซีย หลังเอาชนะ หวัง ซื่อเว่ย มือ 24 ของโลก จากไต้หวัน อย่างไม่ยากเย็นนัก 2-0 เกม 21-10 และ 21-13 ในการลงสนามรอบแรก เมื่อ 7 ม.ค.69
ชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ "กุลวุฒิ" ทะยานเข้าสู่รอบสอง หรือ 16 คนสุดท้ายในประเภทชายเดี่ยว รอพบผู้ชนะระหว่าง โกกิ วาตานาเบะ มือ 25 ของโลก จากญี่ปุ่น หรือ เวง หงหยาง มือ 11 ของโลก จากจีน ต่อไป
ด้านคู่ผสมรอบแรก (32 คู่) “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมือ 3 ของไทย ฟอร์มยอดเยี่ยม เอาชนะ เย่ หง เว่ย กับ นิโคล กอนซาเลส ชาน คู่มือ 16 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-16 และ 21-18 "บาส-เฟม" ผ่านเข้าสู่รอบสองไปพบ อากิระ โคกะ กับ นัทสึ ไซโตะ จากญี่ปุ่น ต่อไป