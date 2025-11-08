xs
เทนนิสไทยตั้งเป้า 4 เหรียญทองซีเกมส์ “กษิดิศ” หวังปลดล็อกคว้าแชมป์ชายเดี่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เทนนิสไทย ตั้งเป้าคว้า 4 เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคู่แข่งขันแต่ละประเภท มีการพัฒนา ทั้งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอาจมีสิงคโปร์ เป็นตัวสอดแทรก แต่ทุกคนสู้เต็มที่แน่นอน ขณะที่ “บูม” กษิดิศ สำเร็จ หวังปลดล็อกคว้าแชมป์ชายเดี่ยว

“บิ๊กสุชัย” นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานเรื่องการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 “ซีเกมส์ 2025” จาก นายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ในฐานะผู้จัดการทีม อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้นักกีฬาได้ตระเวนแข่งขันที่ต่างประเทศ ซึ่งนอกจากเป็นการฝึกซ้อมไปในตัว ยังเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกด้วย

มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยในส่วนของเทนนิสจะแข่งขันระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2568 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีชิงทั้งหมด 7 เหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม ทีมชาย และทีมหญิง

“ครั้งนี้เราได้แข่งขันในบ้าน ก็อยากได้เหรียญทองให้กองเชียร์ชาวไทยได้ชื่นใจ โดยทางผู้จัดการทีมได้แจ้งเป้าหมายอยู่ที่ 4 เหรียญทอง อาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคู่แข่งขันแต่ละประเภทก็มีการพัฒนา ทั้งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอาจมีสิงคโปร์ เป็นตัวสอดแทรก แต่เชื่อว่านักกีฬาไทยทุกคน รวมทั้งทีมงานสตาฟฟ์โค้ชจะพยายามกันอย่างเต็มที่” นายสุชัย กล่าว

นายสุชัย ยังได้กล่าวย้ำอีกว่า ก่อนหน้านี้ ตนได้ประกาศไปแล้วว่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับนักกีฬาเทนนิส ขอประกาศอัดฉีด หากสามารถคว้าเหรียญทองซีเกมส์มาได้ จะนำเงินส่วนตัว มอบให้นักกีฬาประเภทละ 1,000,000 บาท

ขณะที่ “บูม” กษิดิศ สำเร็จ นักเทนนิสชายเดี่ยวมือ 2 ของไทย และมือ 404 ของโลก ซึ่งผ่านเทนนิสแกรนด์สแลม “ออสเตรเลียน โอเพ่น 2025” มาแล้ว กล่าวว่า เป้าหมายในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ อยากจะคว้าเหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวให้ได้ เพราะได้เล่นในบ้าน หลังจากก่อนหน้านี้ 3 ครั้งที่ผ่านมา ดีที่สุดคือเคยคว้าเหรียญทองประเภททีม ทั้งนี้ที่ผ่านมาต้องขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน ทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อม และการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วย

สำหรับนักเทนนิสทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้แก่ นักกีฬาชาย 5 คน แม็กซิมัส ภราพล โจนส์, กษิดิศ สำเร็จ, ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์, วิชยา ตรงเจริญชัยกุล, ปรัชญา อิสโร และนักกีฬาหญิง 5 คน มนัญชญา สว่างแก้ว, ลัลนา ธาราฤดี, ทรรศพร นาคหล่อ, พัชรินทร์ ชีพชาญเดช และ เพียงธาร ผลิพืช

โดยมี นายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เป็นผู้จัดการทีม ร่วมด้วยการทำหน้าที่ของ “โค้ชเบิ้ม” ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้ฝึกสอนทีมชาย และ “โค้ชเอ็กซ์” นายพชรพล คำสมาน ผู้ฝึกสอนทีมหญิง

