“ลัลนา” คว้าตั๋วแกรนด์สแลมครั้งแรก ลุยเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่น 2026 “ไหม” หนัก ชนสาวสวย “ราดูคานู”

“รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักหวดสาวไทยวัย 21 ปี คว้าตั๋วลุยศึกเทนนิสแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรก หลังเอาชนะ ลิลลี ทักเกอร์ ดาวรุ่งวัย 17 ปี มือ 154 ของโลก จากออสเตรีย 2-0 เซต 6-3, 6-0 ในการแข่งขัน รอบคัดเลือก รอบ 3 (รอบสุดท้าย) ประเภทหญิงเดี่ยว เทนนิส แกรนด์สแลมแรกของปี 2026 รายการ ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026 ที่ออสเตรเลีย เมื่อ 15 ม.ค.69
รวงข้าว คว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนดรอว์รายการแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยในรอบเมนดรอว์ ศึกออสเตรเลียน โอเพ่น 2026 ซึ่งจะแข่งขันที่กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย จะมีขึ้น 18 ม.ค. - 1 ก.พ.นี้ ซึ่งนอกจาก รวงข้าว แล้ว ในประเภทหญิงเดี่ยว ยังมี “ไหม” มนัญชญา สว่างแก้ว มือ 195 ของโลก ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน จากการใช้สิทธิ์รักษาอันดับโลกที่เคยขึ้นไปอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลก ก่อนจะได้รับบาดเจ็บในช่วงที่ผ่านมา และเพิ่งจะหายดีกลับมาลงแข่งขัน ก็ได้ตั๋วร่วมชิงชัยรายการแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกด้วย
ทั้งนี้ “ไหม” จะลงสนามในรอบแรก รอบ 128 คน หญิงเดี่ยว พบกับ เอ็มมา ราดูคานู มือ 29 ของโลก อดีตแชมป์แกรนด์แสลม ยูเอส โอเพ่น 2021 ขณะเดียวกัน “ณัฐ” ปรัชญา อิสโร นักเทนนิสไทย วัย 30 ปี มือคู่อันดับ 150 ของโลก ดีกรี 2 เหรียญทองซีเกมส์ ก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในประเภทชายคู่ด้วย โดยเจ้าตัวจะจับคู่กับ นิกิ กาลียันดา ปูนาชา จากอินเดีย หลังทั้งคู่คว้าแชมป์ในศึก “2026 เอโอ เอเชีย-แปซิฟิก ไวลด์การ์ด เพลย์ออฟ” ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการแลงแข่งขันระดับแกรนด์ สแลม ครั้งแรกของ ปรัญชา