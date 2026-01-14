“รวงข้าว” เข้าใกล้ตั๋วแกรนด์แสลมแรก ชนะอีกนัดได้ลุยออสเตรเลียนโอเพ่นทันที

“รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักหวดสาวไทยวัย 21 ปี ฝ่าด่านที่ 2 ในรอบคัดเลือก ประเภทหญิงเดี่ยว เทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปี 2026 รายการ ออสเตรเลียน โอเพ่น ซึ่งจะมีขึ้น 18 ม.ค. - 1 ก.พ.นี้ ที่กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ได้สำเร็จ หลังเก็บชัยชนะเหนือนักหวดจากสหราชอาณาจักร 2-1 เซต ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่สาม ซึ่งเป็นด่านชิงตั๋ว เข้าไปเล่นในรอบเมนดรอว์
ในการแข่งรอบคัดเลือก หญิงเดี่ยว รอบที่สอง เมื่อ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา “รวงข้าว” มือ 131 ของโลก และเป็นมือวางอันดับที่ 21 ในรอบคัดเลือก ดวลกับ ฮาริแอ็ท ดาร์ท จอมเก๋าวัย 29 ปี มือ 169 ของโลก จากสหราชอาณาจักร โดยเป็นรวงข้าว ที่เฉือนเอาชนะไป 2-1 เซต 6-0, 3-6 และ 6-3 ใช้เวลาแข่งขันทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 54 นาที
รวงข้าว ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่สาม ซึ่งเป็นรอบชิงตั๋วไปเล่นเมนดรอว์ ศึกแกรนด์สแลม รายการแรกของปี ออสเตรเลีย โอเพ่น 2026 ต่อไป โดย ลัลนา รอพบผู้ชนะระหว่าง ลิลลี ทักเกอร์ ดาวรุ่งวัย 17 ปี มือ 154 ของโลก จากออสเตรีย หรือ เอเลนา พริเดนกินา มือ 189 ของโลก จากรัสเซีย ซึ่งหาก รวงข้าว เอาชนะได้สำเร็จ ก็จะได้ลุยแกรนด์สแลม เป็นครั้งแรกด้วย