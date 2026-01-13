“รวงข้าว” ลุ้นลุยแกรนด์แสลม หลังคว้าชัยรอบคัดหวดออสเตรเลียน โอเพ่น

“รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักหวดสาวไทยวัย 21 ปี มีลุ้นเข้าไปเล่นในรอบเมนดรอว์ หญิงเดี่ยว เทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปี 2026 อย่างรายการออสเตรเลียน โอเพ่น ซึ่งจะมีขึ้น 18 ม.ค. - 1 ก.พ.นี้ ที่กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย หลังเจ้าตัวเก็บชัย ในการลงสนามรอบคัดเลือก รอบแรก เหนือคู่แข่งจากเบลเยียม 2-0 เซต
ในการแข่งรอบคัดเลือก หญิงเดี่ยว รอบแรก เมื่อ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา รวงข้าว ซึ่งเป็นมือ 131 ของโลก และเป็นมือวางอันดับที่ 21 ในรอบคัดเลือก หญิงเดี่ยว ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 22 นาที หวดเอาชนะ โซเฟีย คอสตูลาส วัย 20 ปี มือ 143 ของโลก ไปได้ 2-0 เซต 6-4 และ 6-3
รวงข้าว ผ่านเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือก รอบที่ 2 ต่อไป โดยจะดวลกับ ฮาริแอ็ท ดาร์ท จอมเก๋าวัย 29 ปี มือ 169 ของโลกต่อไปในวันพุธ ที่ 14 ม.ค.นี้