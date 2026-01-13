ตร.วางกำลังกว่า 1.2 แสนนาย คุมเลือกตั้งสส. โฟกัส 7 จังหวัดติดชายแดนกัมพูชา ล่าสุดยังไม่พบเหตุรุนแรง

รอง ผบ.ตร. ถกแผนเผชิญเหตุ รับมือเลือกตั้งสส. 8 ก.พ.นี้ วางกำลังตำรวจ 126,000 นายดูแลความปลอดภัย โฟกัสพื้นที่ 7 ชายแดนกัมพูชา ล่าสุดยังไม่พบเหตุรุนแรง
วันนี้ (13 ม.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ เปิดศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 12 กุมภาพันธ์ โดยศูนย์ดังกล่าว จะบูรณาการร่วมกับ กกต. ฝ่ายปกครอง และทหาร ในการดูแลความเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้งกว่า 90,000 หน่วยทั่วประเทศ ซึ่งใช้ตำรวจ 126,000 นาย ในการดูแลความปลอดภัย รวมทั้งในบางจุดจะใช้ตำรวจตระเวนชายแดนเข้ามาร่วมดูแล
โดยที่ประชุมเน้นความสำคัญในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดน ประกอบไปด้วย บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จันทบุรี สระแก้ว และตราด โดยจะใช้แผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง รวมถึงประเมินสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในวันเลือกตั้ง หากมีการปะทะในแนวชายแดน จะมีการนำรถหุ้มเกราะ อพยพประชาชน ร่วมกับทุกหน่วยงาน รวมไปถึงจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองข่าวสารอีกด้วย
ส่วนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าหากมีสถานการณ์เลวร้ายสุด กำลังประสานกับ กกต. พอจะมีการพิจารณาย้ายหรือยุบบางหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลความปลอดภัย โดยจะใช้เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งพิจารณาปรับเวลาการเลือกตั้ง ให้อยู่ในห้วงเวลาความปลอดภัย นอกจากนี้จะมีการลาดตระเวนกรองข่าวก่อนการเลือกตั้ง พบเรื่องการกระทำผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการทำลายป้ายหาเสียงเท่านั้น ยังไม่พบเหตุความรุนแรง
ส่วนกรณีที่ สส.พรรคประชาชน ตั้งข้อสังเกต ว่าช่วงใกล้เลือกตั้ง มีการเบิกเงินสดกว่า 160,000 ล้านบาท ว่าไปใช้ในการซื้อสิทธิขายเสียงหรือไม่ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผยว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ยังไม่มีประชาชนร้องเรียนมายังศูนย์ว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงกัน
ส่วนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ได้สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัด ไปประเมินความเสี่ยง แล้วรีบรายงานผลมายังศูนย์ เพื่อพิจารณาขอกำลังเสริมลงไปในพื้นที่นั้นๆ