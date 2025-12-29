xs
เปิดตัว “Police Care” แอปเดียวจบ! รวมบริการตำรวจ ข่าวสาร แจ้งเบาะแส ฝากบ้านช่วงปีใหม่ แจ้งอายัดบัญชี ป้องกันโกงออนไลน์

29 ธ.ค.


สตช.เดินหน้าตำรวจดิจิทัล! รอง ผบ.ตร. ชูแอปฯ Police Care ศูนย์รวมบริการประชาชนครบวงจร แจ้งความ ร้องเรียน ฝากบ้าน แจ้งอายัดบัญชี ลดภัยอาชญากรรมออนไลน์

วันนี้ (29 ธ.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ถึงการพัฒนาและขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน Police Care ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงการช่วยเหลือจากตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย Police Care ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์รวมบริการและข้อมูลข่าวสารสำคัญไว้ในแอปเดียว

พล.ต.อ.นิรันดร ว่าแอปพลิเคชัน Police Care ทำหน้าที่เป็น "หน้าหลักบริการประชาชน" รวมฟังก์ชันที่ประชาชนใช้งานบ่อย อาทิ การค้นหาบริการและข่าวสาร การติดตามข่าวและประกาศสำคัญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การเตรียมตัวเข้าแจ้งความ การให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ รวมถึงข้อมูลสถานีตำรวจและการติดต่อสายด่วนต่างๆ ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ภายในแอปยังมีเมนูสำคัญด้านความปลอดภัย เช่น การร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วนป.ป.ส. ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบ "ฝากบ้านไว้กับตำรวจ" เพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงที่ประชาชนไม่อยู่บ้านรวมถึงการแสดงข้อมูลจราจรและคำแนะนำการเดินทางในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่และสงกรานต์

พล.ต.อ.นิรันดร กล่าวเพิ่มเติมว่า หนึ่งในฟังก์ชันที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คือ เมนู แจ้งอายัดบัญชีด้วยตนเอง ซึ่งได้รวบรวมเบอร์ศูนย์ Hotline (AOC) ของธนาคารทุกแห่ง เพื่อให้ผู้เสียหาย จากอาชญากรรมออนไลน์สามารถติดต่ออายัดบัญชีได้ทันที ลดความเสียหายและเพิ่มโอกาสในการติดตามทรัพย์สินคืน"สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าPolice Care ไม่ใช่เพียงแอปข่าวสารแต่เป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่ช่วยเชื่อมโยงประชาชนกับตำรวจอย่างใกล้ชิดโปร่งใส และทันสถานการณ์ สอดรับกับนโยบายตำรวจดิจิทัลที่มุ่งเน้นการบริการประชาชนเป็นศูนย์กลาง" รอง ผบ.ตร.กล่าว


พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
