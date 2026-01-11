กกต.ปลื้มภาพรวมเลือกอบต.ป่วนจชต.ไม่กระทบ โทษหนักฉีกบัตรนครฯ สั่งติดไวนิลเบอร์ในหน่วยกันกาผิด

กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้งอบต.ชี้เหตุไม่สงบ 3 จว.ใต้ไม่กระทบการหย่อนบัตร และการจัดเลือกตั้งสส.-ประชามติ เผยฉีกบัตรที่นครฯชี้โทษหนัก ด้าน "แสวง" สั่งติดไวนิลเบอร์พรรค เบอร์ผู้สมัคร ในทุกหน่วยเลือกตั้งสส. หวังช่วยปชช.กาไม่ผิดเบอร์
วันนี้ (11ม.ค.) ว่าที่ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการกกต.แถลงภายหลังการปิดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4,985 แห่งโดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 57,705 หน่วยขณะนี้ได้ปิดการลงคะแนนเรียบร้อยทุกแห่งแล้ว บรรยากาศการเลือกตั้งมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพอสมควร แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง เช่นกรณีเหตุวางระเบิด วางเพลิงในปั๊มน้ำมัน 11 จุด ในจ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี โดยมีอบต. ในพื้นที่เกิดเหตุรวม 1920 หน่วย ซึ่งสำนักงานกกต. ค่อนข้างกังวล และได้ประสานงานกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดตลอดทั้งวัน ซึ่งก็ได้รับรายงานว่าไม่เกิดผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง สามารถเปิดการลงคะแนนได้ปกติอาจมีผลกระทบบ้างต่อความรู้สึก และการเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชน แต่โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เรื่องที่ 2 เป็นกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ฉีกบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากกาผิดหมายเลขและขอเปลี่ยนบัตรแต่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งไม่สามารถเปลี่ยนบัตรให้ได้จึงเป็นกรณีทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดซึ่งมีโทษจำคุก 1-5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10 ปี ส่วนภาพรวมอื่นๆ ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งกกต.ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งอบต.ทุกฝ่าย รวมถึงฝ่ายความมั่นคงที่ดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อย ส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ คาดว่าจะทราบผลประมาณ20.30 น
รองเลขาธิการกกต.ยังระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถประมาณการว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใดต้องรอการตรวจสอบก่อน แต่จากข้อมูลที่ได้ในทุกจังหวัดมีการมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะมากพอสมควร ส่วนเรื่องการประกาศรับรองผล หลังมีการรายงานผลการเลือกตั้งแล้วกกต.จะตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนน กรณีท้องถิ่นใดไม่มีการร้องเรียนหรือการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ก็จะทำการประกาศภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีการร้องเรียนหรือมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเกิดขึ้นหรืออาจต้องมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ก็จะมีการประกาศอย่างช้าไม่เกิน 60 วันนับจากวันเลือกตั้ง
เมื่อถามว่าเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นในช่วงมีการจัดการเลือกตั้งทุกครั้งจะมีผลต่อการเลือกตั้งส.ส.และการออกเสียงประชามติหรือไม่ ว่าที่ร.ต.ภาสกรกล่าวว่า กกต.มีความเป็นห่วงและได้ประสานกับ กกต.จังหวัดและหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งทราบว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายความมั่นคงมีการเตรียมความพร้อมกับเรื่องนี้ไว้พอสมควร และมีมาตรการค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นในการเลือกตั้งหลายๆครั้งทุกส่วนที่รับผิดชอบก็มีการดูแลเป็นอย่างดี ดังนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร และคิดว่าคงไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้ง และหน่วยออกเสียงประชามติอะไร
ว่าที่ร.ต.ภาสกร ยังกล่าวด้วยว่าในการเลือกตั้งส.สและการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นทางเลขาธิการ ได้สั่งให้สำนักงานฯกกต.ประจำจังหวัดทุกแห่งจัดทำป้ายไวนิลที่มีเบอร์พรรค และเบอร์ผู้สมัครของแต่ละเขตติดไว้ภายในหน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นห่วงว่าประชาชนจะสับสนในการลงคะแนนเพราะจำนวนผู้สมัครและพรรคมีมาก การติดไว้ภายในหน่วยเลือกตั้งเพื่อที่ประชาชนเมื่อเข้ามาใช้สิทธิ์จะได้มองเห็นถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ให้เกิดการกาบัตรผิดหมายเลข