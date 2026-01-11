“เอกสิทธิ์ พรรคปวงชนไทย” ลงพื้นที่สยามสแควร์วัน -พารากอน ฟังเสียงวัยรุ่นในวันเด็กแห่งชาติ ปลุกเด็กไทยรักประเทศ ไม่หยุดพัฒนา ชี้ ต้องเก่งก้าวล้ำดิจิทัล พาชาติสู่อนาคต ชู แก้ปากท้อง–เศรษฐกิจขอเป็นทางเลือกใหม่เลือกตั้ง ก.พ.นี้
วันนี้ (10 ม.ค.) ที่ลานพาร์คพารากอน นายเอกสิทธิ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย นำทีมผู้สมัคร สส.กทม. และน้องหมีเนย “ปวงชนไทย” ช่วยนางสาววรสิริ สุพานิชวรภาชน์ (แพตตี้) หมายเลข 1 เขต2 ลงพื้นที่แนะนำตัวและทักทายสอบถามความเห็นเด็กไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยรอบบริเวณสกายวอล์ค พารากอน และสยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน กทม.
นายเอกสิทธิ ระบุว่า เด็กถือเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศ พรรคปวงชนไทยจึงให้ความสำคัญกับเด็ก และเนื่องในวันนี้เป็นวันเด็ก จึงอยากให้เด็กมีความรักประเทศ ตั้งใจพัฒนาตนเองและทักษะ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ในเรื่องของดิจิทัลถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เด็กจะต้องเรียนรู้ทักษะเรื่องดิจิทัลเพื่อนำมาพัฒนาประเทศ ซึ่งพรรคปวงชนไทยมีความตั้งใจในเรื่องของการพัฒนาคน ตามนโยบายของ คือ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อให้เด็กมีความรู้เริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กวัยเรียน เรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีการปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์เพราะเด็กจะเป็นอนาคตของชาติ
สำหรับการลงพื้นที่หาเสียงที่สยามสแควร์วันนั้น นายเอกสิทธิ์ ระบุว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กจึงอยากลงพื้นที่เพื่อมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเด็กหลากหลายกลุ่ม ดังนั้นการจะวางแผนในการพัฒนาเด็กจะต้องมีการพูดคุยและนำความคิดเห็นมาปรับเป็นนโยบายเพื่อพัฒนาเด็กในอนาคตต่อไป
ส่วน กลยุทธ์การหาเสียงของพรรคปวงชนไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า วันนี้พรรคปวงชนไทยจำเป็นจะต้องลงพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อพบปะกับพ่อแม่พี่น้องให้เห็นถึงความตั้งใจของพรรคปวงชนไทยว่าต้องการที่จะมาทำงานเพื่อประชาชนและไม่ใช่พรรคที่เป็นธุรกิจการเมือง แต่เรามีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง โดยต้องการพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้นโดยเจาะไปยังกลุ่มเอสเอ็มอี กลุ่มที่ต้องการแรงงาน รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่ขาดโอกาส ซึ่งปัจจุบันยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาโดยพรรคปวงชนไทยจะเน้นการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ดังนั้นในการลงพื้นที่วันนี้ประชาชนที่ได้พบปะพูดคุยเรื่องของปากท้องเป็นหลัก แก้ปัญหาหนี้เป็นสินให้กับพี่น้องประชาชน เป็นเป้าหมายที่พรรคปวงชนไทยจะต้องเข้ามาแก้เรื่องเหล่านี้โดยเร็วที่สุด
“ในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 69 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 อยากขอฝากพี่น้องประชาชนว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไม่ได้ หากพี่น้องประชาชนเลือกคนผิดเข้าสภา ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยลองมาหลายพรรคแล้ว อาจจะยังไม่ถูกใจ ดังนั้นวันนี้พรรคปวงชนไทยจึงขอเป็นทางเลือกให้กับประชาชนโดย ขอโอกาสให้ พรรคปวงชนไทยหมายเลข23 เข้าไปทำงานแก้ปัญหา ขอให้มั่นใจว่าพรรคปวงชนไทยตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานอย่างแท้จริง จึงขอฝากให้พิจารณาพรรคปวงชนไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย”นายเอกสิทธิ์ กล่าว