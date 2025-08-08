“The Ghost สด Story” ครั้งแรกของการเล่าเรื่องผีสดบนเวทีที่คุณจะได้อยู่ในเรื่องไปพร้อมกับ “แจ็ค The Ghost”

เตรียมเปิดทุกประสาทสัมผัสให้พร้อม เพราะนี่คือครั้งแรก! ที่ “แจ็ค The Ghost” จะพาแฟน ๆ ทะลุขอบเขตเดิมของการฟังเรื่องผี สู่ประสบการณ์ใหม่แบบ Immersive ใน “The Ghost สด Story” โชว์เรื่องเล่าสุดหลอนสดๆ กลางโรงละคร ที่คุณจะไม่ได้แค่ ฟัง แต่จะ รู้สึก ไปพร้อมกัน! จัดเต็มความสยอง 3 เรื่องเล่า ที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน! โดย 3 นักเล่าจากรายการ The Ghost Radio ที่จะมาส่งต่อความหลอน ผ่านการจัดรายการครั้งพิเศษ! จนคุณไม่กล้ามองข้างหลังตัวเองตอนฟังอีกต่อไป
และขอเตือน… นี่ไม่ใช่งานที่ควรมาคนเดียว! บรรยากาศจะหลอนจนคุณอาจ มาคนเดียวไม่ได้ รวบรวมความกล้า แล้วชวนเพื่อนมาร่วมประสบการณ์ขนหัวลุกนี้ไปด้วยกัน เพียง 2 รอบเท่านั้น ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2568 ณ KBank SiamPic Hall ชั้น 7 สยามสแควร์วัน รีบจองก่อนที่นั่งจะเต็ม! ขายบัตรแล้วทาง eventpop
บัตรราคา : 800 / 1,200 / 1,500 และ 1,800 บาท เท่านั้น
“เราเล่า… คุณอยู่ในนั้น… พร้อมกัน!”
นี่ไม่ใช่ The Ghost ที่คุณเคยฟัง แต่มันคือ “The Ghost สด Story” ที่คุณต้อง มาเจอด้วยตัวเอง
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
