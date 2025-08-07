โอนิซึกะ ไทเกอร์ เปิดตัวแคมเปญคอลเล็กชั่น TIGRUN

Onitsuka Tiger (โอนิซึกะ ไทเกอร์) แบรนด์แฟชั่นสัญชาติญี่ปุ่น ยังคงเดินหน้านำเสนอคอลเล็กชั่นร่วมสมัยที่ผสมผสานแฟชั่นเข้ากับกีฬา และนวัตกรรมอันล้ำสมัย พร้อมเผยภาพแคมเปญชุดใหม่ของแบรนด์แอมบาสเดอร์ MOMO วง TWICE, กลัฟ คณาวุฒิ และ Rashmika Mandanna กับรองเท้า TIGRUN™ จากซีรีส์ ULTI RS™
ULTI RS™ Series เป็นรองเท้า Category ใหม่ ที่ผสานแฟชั่นชั้นสูงเข้ากับกีฬาได้อย่างลงตัว โดยซีรีส์นี้มุ่งยกระดับทั้งด้านสไตล์และประสิทธิภาพ พร้อมนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่อย่างลงตัว
TIGRUN™ เป็นรองเท้าที่ผสมผสานฟังก์ชั่นของรองเท้าวิ่งเข้ากับงานดีไซน์ที่ประณีตและทันสมัย เพื่อเป็นแฟชั่นไอเทม
TIGRUN™ ราคา 8,700 บาท วางจำหน่ายที่ร้านร้าน โอนิซึกะ ไทเกอร์ โกลบอลแฟล็กชิฟสโตร์ สยามสแควร์วัน และร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2025 และ ร้าน โอนิซึกะ ไทเกอร์ สาขา ไอคอนสยาม เซ็นทรัลเวิลด์ และ เทอร์มินอล 21 อโศก ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2025
