ททท. พร้อมต้อนรับ นทท.ต่างชาติช่วง High Season เที่ยวไทย อุ่นใจ สะดวกสบายด้วยตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรฐานในการบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วยการจัดทำโครงการตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนแห่งความเชื่อมั่น และความมั่นใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการประเมินสถานประกอบการต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพร้อมยกระดับการบริการ
โดยนำร่องที่ 4 ประเภทสถานประกอบการ ได้แก่ 1) โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 2) ภัตตาคารและร้านอาหาร 3) ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า และ 4) นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว โดยการตรวจสอบและประเมินแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการท่องเที่ยว ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยว
สถานประกอบการต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย อาทิ การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดสำคัญ การกำหนดเส้นทางหนีไฟ หรือเส้นทางการอพยพในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรักษาความปลอดภัย และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในแต่ละประเภทสถานประกอบการ
การควบคุมความปลอดภัยในการชำระเงินสถานประกอบการต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้านการรองรับระบบการชำระค่าสินค้าและค่าบริการที่มีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว อาทิ ระบบรับชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ระบบ E-Payment ที่รองรับการชำระเงินได้หลากหลายสกุลเงิน หลากหลายช่องทาง รวมถึงมีความปลอดภัยในการชำระเงิน การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลการชำระเงิน
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ
สถานประกอบการต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้านการสื่อสารและการให้ข้อมูลในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือจีน อาทิ การมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้ การมีเครื่องมือแปลภาษา และการมีสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลที่ครอบคลุมภาษาอังกฤษหรือจีนที่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้
ความปลอดภัยในด้านการเดินทางเข้าถึงสถานประกอบการต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้านการเดินทางและการ เข้าถึง อาทิ การเข้าถึงสถานประกอบการที่สะดวกผ่านการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ เส้นทางการ เดินทางที่ เข้าถึงได้ง่าย การมีรถรับส่งนักท่องเที่ยว และมีความปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึง
ตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand ไม่เพียงเป็นการยกระดับการบริการของสถานประกอบการภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย แต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมั่นใจได้ในการเข้าใช้บริการ และการรับรองความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
โดยในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ททท. ได้ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “Trusted Thailand” ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน โดยมีสถานประกอบการจากทั้ง 4 ประเภทกิจการเข้าร่วมรับตราสัญลักษณ์
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ แล้วผ่านทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/trustedthailand และสามารถให้คะแนนผ่านการสมัครสมาชิก และ review สถานประกอบการบนเว็บไซต์ได้
ททท. เชื่อว่าโครงการตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand จะเป็นการยกระดับการบริการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยให้ดีขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน จึงสามารถมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างไร้กังวล อีกทั้ง การรับรองความปลอดภัยด้วยตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand ยังถือเป็นความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยในช่วง High Season อีกด้วย