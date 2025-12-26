ส่งท้ายปีเก่าราชบุรีจัดงานนมัสการ “พระสี่มุมเมือง” ควบเปิดสกายวอล์คเขาแก่นจันทร์ จุดชมวิวใหม่

ราชบุรี - เปิดโครงการนมัสการ “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมเปิดสกายวอล์คเขาแก่นจันทร์ แลนด์มาร์คใหม่เมืองโอ่ง
วันนี้( 26 ธ.ค.) ที่บริเวณเขาแก่นจันทร์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนมัสการพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ “พระสี่มุมเมือง” จังหวัดราชบุรี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2569 เพื่อส่งเสริมศรัทธาทางพระพุทธศาสนา สร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่
ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดราชบุรี นายธนวัช นิติกาญจนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนจากหลายพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดราชบุรี พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จำนวน 99 รูป ณ วิหารพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสงบสุขของบ้านเมือง รวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรริมถนนทางขึ้นเขาแก่นจันทร์ โดยมีประชาชนร่วมทำบุญอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า
โครงการดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทของพระพุทธศาสนาในการยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ควบคู่กับการสร้างความสามัคคีและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรี
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา ได้มีการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม “สกายวอล์คเขาแก่นจันทร์” ซึ่งเปิดทดลองให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569 โดยสกายวอล์คแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่บนจุดชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองราชบุรีและความงดงามของธรรมชาติได้แบบพาโนรามา สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ การเปิดสกายวอล์คเขาแก่นจันทร์ คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ และยกระดับเขาแก่นจันทร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและเชิงธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดในอนาคต