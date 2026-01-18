“ไหม” สุดต้าน “ราดูคานู” อดีตแชมป์แกรนด์สแลมยูเอส จอดรอบแรก หวดอสเตรเลียนโอเพ่น

“ไหม” มนัญชญา สว่างแก้ว นักหวดไทยมือ 196 ของโลก เค้นฟอร์มสู้กับ เอ็มมา ราดูคานู มือ 29 ของโลก อดีตแชมป์แกรนด์สแลม ยูเอส โอเพ่น 2021 จากสหราชอาณาจักรอย่างเต็มที่ แต่สุดท้ายต้านไม่อยู่ ปราชัย 0-2 เซต 4-6, 1-6
ในการลงเล่นรอบแรก (128 คน) ประเภทหญิงเดี่ยว เทนนิส ออสเตรเลียน โอเพ่น 2026 ที่มาร์กาเรต คอร์ท อารีน่า ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ตามเวลาไทย
แม้มีอันต้องร่วงตกรอบแรกไป แต่การได้ผ่านเข้ามาเล่นในรอบเมนดรอว์ ศึกออสเตรเลียน โอเพ่น หนนี้ ของ ”ไหม“ นับเป็นการปลดล็อความฝัน และเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ล้ำค่าสุดๆ เพราะถือเป็นการได้ลงเล่นเทนนิสแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเจ้าตัว โดย ”ไหม“ ได้รับเงินรางวัล 150,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 3,145,663 บาทปลอบใจ พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกอีก 10 คะแนน