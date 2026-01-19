ทรู จัดเต็มประกาศความพร้อมทุกมิติ หนุนอาเซียนพาราเกมส์ เปิดฉาก 20 ม.ค.นี้

โค้งสุดท้ายก่อนเปิดฉากมหกรรมกีฬาแห่งภูมิภาค “ทรู คอร์ปอเรชั่น” ผู้สนับสนุนหลักด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเป็นทางการ ประกาศความพร้อมเต็มรูปแบบ หนุนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 พร้อมชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาพาราไทยลงสนามไล่ล่าเจ้าเหรียญทองสมัยที่ 7 อย่างภาคภูมิใจ และติดตามรับชมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ วันที่ 20 มกราคมนี้ ถ่ายทอดสดจากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True Premiere Football 5 (ช่อง 605) และแอป TrueVisions NOW
ในฐานะผู้สนับสนุนหลักด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเป็นทางการของอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยให้สมบูรณ์แบบที่สุด ผ่านการเชื่อมต่อ “สัญญาณแห่งความสุข” ภายใต้แนวคิด “Power Up Nation’s Sportsmanship” ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาตรฐานระดับชาติที่แรงเร็ว ราบรื่น และครอบคลุมทุกรายละเอียดของเกมการแข่งขันแบบไร้ขีดจำกัด
เริ่มจาก “Power Up True Network” ยกระดับเครือข่ายทรู 5G ให้ครอบคลุมทุกสนามแข่งขันและที่พักนักกีฬาทั่วพื้นที่จัดการแข่งขัน ด้วยการติดตั้งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) ควบคู่กับอุปกรณ์ขยายสัญญาณ เพื่อให้การสื่อสารตลอดการแข่งขันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และไร้รอยต่อ
ต่อด้วย “Power Up the Press” เสริมศักยภาพการรายงานข่าว ด้วยการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงและระบบ WiFi จากทรูออนไลน์ ภายในศูนย์สื่อ (Media Center) จังหวัดนครราชสีมา เมืองหลักของการแข่งขัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนจากนานาประเทศ ให้สามารถรายงานผลการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ เพราะมหกรรมระดับชาติต้องคู่กับอินเทอร์เน็ตมาตรฐานระดับชาติ ทรูออนไลน์จึงยกระดับการเชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ความเร็วสูงที่แรงและเสถียร รองรับการส่งข่าว ภาพ และข้อมูลได้ต่อเนื่อง ฉับไว ไม่สะดุดตลอดทั้งรายการแข่งขัน
ขณะเดียวกัน “Power Up Athletes” มุ่งดูแลและสนับสนุนทัพนักกีฬาอย่างรอบด้าน ตั้งแต่สนามแข่งขันจนถึงชีวิตประจำวัน ด้วยการมอบซิมทรู 5G อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด ให้กับคณะนักกีฬาจากทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนจากนานาชาติ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพตลอดช่วงการแข่งขัน
ภายใต้แนวคิด “Power Up Nation’s Sportsmanship” ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังร่วมปลุกพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทัพนักกีฬาไทย โดยตอกย้ำว่าทุกการแข่งขันคือการก้าวข้ามขีดจำกัด และทุกแรงเชียร์คือพลังสำคัญที่ส่งตรงถึงนักกีฬาไทย พร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์ทัพพาราไทย ดีกรีเจ้าเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์มากที่สุดถึง 6 สมัย ลงสนามล่าแชมป์เจ้าเหรียญทองสมัยที่ 7 กลับมาครองอีกครั้ง หลังจากคว้าเจ้าเหรียญทองครั้งล่าสุดในอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2558
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นวันที่ 20 มกราคม 2569 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ทรู คอร์ปอเรชั่น ชวนคนไทยร่วมชมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ที่อัดแน่นแสง สี เสียง พร้อมการแสดงถ่ายทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True Premiere Football 5 (ช่อง 605) และแอป TrueVisions NOW
ทั้งนี้ TrueVisions NOW เตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันครบทุกชนิดกีฬา ผ่านกว่า 15 ช่อง ให้แฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงดาวน์โหลดแอป TrueVisions NOW และลงทะเบียนรับชมฟรีทันที