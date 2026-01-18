ไทยจัดพิธีเชิญธงชาติอาเซียน ก่อนเปิดฉากอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดพิธีเชิญธงการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ส่งสัญญาณเริ่มต้นมหกรรมกีฬาระดับภูมิภาคที่จัดขึ้น ณ ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ร่วมกล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากชาติสมาชิกอาเซียนที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้แทนสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (APSF), คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย รวมถึงตัวแทนนักกีฬาจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน คณะผู้บริหารจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ เวทีโอเปร่า อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับพิธีเชิญธงการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ จัดขึ้นเพื่อประกาศการเริ่มต้นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ พร้อมเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาพาราจากประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี และมิตรภาพระหว่างประเทศผ่านพลังของกีฬา นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์และศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันระดับสากล ส่งเสริมการเป็นสังคมที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ควบคู่กับการสร้างการรับรู้และกระตุ้นความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชน พร้อมถ่ายทอดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และอัธยาศัยไมตรีของไทยในการต้อนรับผู้มาเยือนจากนานาประเทศอย่างอบอุ่น
พิธีเริ่มต้นด้วยการเชิญธงสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (APSF) ต่อด้วยธงการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ และธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน เรียงตามลำดับตัวอักษร ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, สปป.ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ติมอร์-เลสเต, เวียดนาม และปิดท้ายด้วย ธงชาติไทย ในฐานะเจ้าภาพ จากนั้นเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา ถ่ายทอดผ่านแสง สี เสียง สะท้อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักกีฬาและผู้มาเยือนจากทุกชาติด้วยมิตรไมตรีและความอบอุ่น
ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยชิงชัยรวม 19 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต ขณะที่การแข่งขัน โบว์ลิ่งคนพิการ จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาพาราจากทุกชาติอาเซียน ในศึกอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่ NBT, T Sports 7, PPTV 36 และ TrueVisions Now พร้อมติดตามโปรแกรมการแข่งขันและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aseanparagames2025.com และ facebook: ASEANParaGamesThailand2025