บอคเซียไทยพร้อมลั่นกวาด 8 ทอง ครองเจ้าอาเซียนพาราเกมส์ 3 สมัยซ้อน

ทัพบอคเซียไทย ซึ่งเก็บตัวมาเกือบ 1 ปีฟิตเต็มร้อย พร้อมกวาด 8 เหรียญทอง เพื่อรักษาบัลลังก์เจ้ากีฬาบอคเซียในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ให้ได้ เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่ “โค้ชเบิร์ด” นายเสกสรรค์ เจริญสุข ผู้ฝึกสอนบอคเซียทีมชาติไทย หวังผลงานของทีมบอคเซีย จะช่วยส่งให้ทัพนักกีฬาไทยครองเจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่ 7
ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีเป้าหมายในการไล่ล่าเจ้าเหรียญทองสมัยที่ 7 หลังจากที่ทัพไทยทำได้ครั้งล่าสุดในการแข่งขัน ครั้งที่ 8 ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2558
“โค้ชเบิร์ด” นายเสกสรรค์ เจริญสุข ผู้ฝึกสอนนักกีฬาบอคเซียทีมชาติไทย กล่าวว่า นักกีฬาบอคเซียทั้งหมด 16 คน จาก 4 คลาส นำโดย “เจมส์” วรวุฒิ แสงอำภา เจ้าของเหรียญทองประเภทบุคคล บีซี 2 ในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รวมด้วย พรโชค ลาภเย็น และ วิษณุ ฮวดประดิษฐ์ กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการทางสมอง ราชมังคลากีฬาสถาน ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว ถึงขณะนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการฝึกซ้อม ทุกคนพร้อมแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ที่จะไล่ล่าเหรียญรางวัลให้กับประเทศไทย
“ช่วงก่อนการแข่งขันแบบนี้สิ่งที่ต้องเน้นให้มากคือ ทักษะและความเชี่ยวชาญต่าง ๆ รวมถึงสภาพจิตใจของนักกีฬาต้องไม่กดดันจนเกินไป และต้องให้มีสมาธิระหว่างการแข่งขัน ซึ่งเราพยายามดูแลกันเป็นอย่างดี โดยการแข่งขันครั้งนี้มีชิงชัยทั้งสิ้น 11 เหรียญทอง เรารู้ดีว่าไม่ง่ายเพราะมีคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างสิงคโปร์และอินโดนีเซีย แต่ก็หวังจะเก็บให้ได้อย่างน้อย 8 เหรียญทอง เท่ากับในอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ที่ประเทศกัมพูชา และคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาบอคเซียให้ได้เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน”
ผู้ฝึกสอนบอคเซียทีมชาติไทย กล่าวต่อว่า ตนทราบดีว่าเป้าหมายใหญ่ของประเทศไทยคือการคว้าเจ้าเหรียญทองให้ได้เป็นสมัยที่ 7 ซึ่งทัพบอคเซียไทยจะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกำลังสำคัญช่วยส่งให้ทัพนักกีฬาไทยไปถึงเป้าหมายให้ได้ อยากฝากให้แฟนกีฬาชาวไทยไปชมถึงขอบสนามหรือติดตามเชียร์ทางการถ่ายทอดสดมาก ๆ ทั้งนักกีฬาบอคเซีย ตลอดจนนักกีฬาไทยทุกคน ที่มีความตั้งใจเต็มที่ที่จะทำผลงานให้ดีที่สุด
สำหรับบอคเซีย ในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2569 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา